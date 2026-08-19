Sân bay Lai Châu được quy hoạch ra sao?

ANTD.VN -Theo quy hoạch mới nhất đến năm 2030, sân bay Lai Châu được định hướng là cảng hàng không nội địa cấp 4C, công suất dự kiến đến năm 2030 đạt 0,3 triệu hành khách/năm và đến năm 2050 đạt 1,5 triệu hành khách/năm.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với hồ sơ quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ Xây dựng cho biết đã giao Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với các đơn vị tư vấn nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết các Cảng hàng không Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến nay, hồ sơ quy hoạch chi tiết đã được Cục Hàng không Việt Nam hoàn thành.

Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra thông tin, kết quả tiếp nhận hồ sơ và kịp thời gửi bổ sung tài liệu đến các cơ quan; đồng thời chủ động tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý (nếu có) và hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ Xây dựng.

Theo Thuyết minh Báo cáo giữa kỳ do Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI) lập, Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 648 ngày 7/6/2023 xác định sân bay Lai Châu là cảng hàng không nội địa cấp 3C, công suất dự kiến đến năm 2030 đạt 0,5 triệu hành khách/năm, tầm nhìn đến năm 2050 đạt 1,5 triệu hành khách/năm.

Tại Quyết định số 1140 ngày 1/7/2026 của Bộ Xây dựng về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Lai Châu được định hướng là cảng hàng không nội địa cấp 4C, công suất dự kiến đến năm 2030 đạt 0,3 triệu hành khách/năm và đến năm 2050 đạt 1,5 triệu hành khách/năm.

Sân bay Lai Châu được định hướng là sân bay quốc nội, công suất 0,3 triệu hành khách/năm

Đơn vị tư vấn đánh giá, vấn đề quy hoạch sân bay Lai Châu phù hợp với quy hoạch mạng cảng hàng không toàn quốc và triển khai đầu tư xây dựng nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội gắn chặt với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, khẩn nguy cứu trợ của tỉnh Lai Châu nói riêng và vùng núi phía Bắc nói chung là việc hết sức cần thiết, cấp bách hiện nay.

Theo đề xuất, sân bay Lai Châu được quy hoạch tại xã Tân Uyên và xã Mường Khoa, tỉnh Lai Châu; có vị trí, chức năng trong mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc là cảng hàng không nội địa; sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.

Trong thời kỳ 2021-2030, sân bay được quy hoạch đạt cấp 4C (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO); công suất 0,3 triệu hành khách/năm và 1.000 tấn hàng hoá/năm; có đủ năng lực khai thác loại tàu bay A320/A321, B737 và tương đương.

Về các công trình khu bay, phương án quy hoạch đề xuất xây dựng đường cất hạ cánh với kích thước 2600x45m, lề vật liệu mỗi bên rộng 7,5m.

Cùng với đó là đoạn đường lăn song song cách tim đường cất hạ cánh 158m, chiều dài khoảng 595m, chiều rộng mặt đường 15m, lề vật liệu mỗi bên rộng 5m đảm bảo khai thác tàu bay code C.

Sân đỗ máy bay được quy hoạch đáp ứng 3 vị trí đỗ tàu bay code C và có dự trữ quỹ đất để mở rộng sân đỗ tàu bay theo nhu cầu.

Thời kỳ này, nhà ga hành khách được quy hoạch với công suất 0,3 triệu hành khách/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Lai Châu được định hướng nâng công suất lên 1,5 triệu hành khách/năm và 4.000 tấn hàng hóa/năm.

Ở giai đoạn này, đường cất hạ cánh và hệ thống đường lăn được tiếp tục khai thác theo quy hoạch của thời kỳ 2021-2030.

Đáng chú ý, sân đỗ tàu bay được quy hoạch mở rộng đáp ứng 6 vị trí đỗ tàu bay code C, đồng thời tiếp tục dự trữ để mở rộng khi có nhu cầu.

Theo hồ sơ quy hoạch, nhu cầu sử dụng đất của sân bay Lai Châu được đề xuất khoảng hơn 171ha gồm hơn 18ha do hàng không dân dụng quản lý, hơn 11ha thuộc phạm vi quản lý của quân sự và hơn 142ha là khu vực dùng chung do phía dân dụng quản lý.