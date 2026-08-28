Sẽ nghiên cứu, lập quy hoạch sân bay Măng Đen trong năm 2027

ANTD.VN -Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổ chức lập quy hoạch các sân bay mới trong năm 2027, trong đó có quy hoạch chi tiết sân bay Măng Đen.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi về công tác lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Măng Đen thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Bộ Xây dựng, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1140 ngày 1/7/2026 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Theo quy hoạch điều chỉnh, Cảng hàng không Măng Đen được bổ sung vào quy hoạch, quy mô cấp 4C, công suất dự kiến đến năm 2030 khoảng 1 triệu hành khách/năm và đến năm 2050 khoảng 2,5 triệu hành khách/năm.

Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, Bộ Xây dựng đã giao các đơn vị rà soát, đề xuất bố trí vốn ngân sách Nhà nước để tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết các cảng hàng không thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phục vụ nhu cầu đầu tư, phát triển và mở rộng.

Trong năm 2027 Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết sân bay Măng Đen

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho biết, nguồn vốn ngân sách Nhà nước dành cho công tác lập quy hoạch còn hạn chế, trong khi số lượng đơn vị tư vấn trong lĩnh vực hàng không không nhiều. Vì vậy, trước mắt, Bộ ưu tiên lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết đối với các cảng hàng không hiện hữu, qua đó sớm nghiên cứu, triển khai đầu tư mở rộng, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không.

Đối với các cảng hàng không mới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổ chức lập quy hoạch trong năm 2027, trong đó có quy hoạch chi tiết sân bay Măng Đen.

Liên quan kiến nghị của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Xây dựng đề nghị địa phương nghiên cứu phương án tài trợ bằng sản phẩm là hồ sơ quy hoạch chi tiết sân bay Măng Đen thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định tại Nghị định số 205 ngày 15/6/2026 của Chính phủ về cảng hàng không và bãi cất, hạ cánh.

Trường hợp hoàn thành sản phẩm tài trợ trong tháng 9/2026, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương triển khai các thủ tục liên quan, phấn đấu phê duyệt quy hoạch trong năm 2026.