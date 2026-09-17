Chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tổng Công ty May 10

ANTD.VN - Nhằm hiệu quả biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an Hà Nội đã phối hợp với Tổng Công ty May 10 tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho hơn 200 học viên là cán bộ, nhân viên, người lao động tại Tổng Công ty.

Hướng dẫn lực lượng PCCC cơ sở sử dụng Bình chữa cháy dập tắt đám cháy giả định

Tổng Công ty may 10, có địa chỉ tại số 765 nguyễn Văn Linh, phường Phúc Lợi, Hà Nội, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp dệt may quy mô rất lớn,tập rất đông công nhân và là nơi tập trung khối lượng rất lớn các chất dễ cháy, nhiều hạng kho chứa và dây chuyền sản xuất của xí nghiệp luôn có mật độ rất cao các chất dễ cháy thể rắn như vải vóc, sợi cotton, sợi tổng hợp, phụ liệu bông và các thùng carton đóng gói hàng hóa.

Ngoài ra, trong các hạng mục công trình công nghiệp luôn duy trì vận hành hàng ngàn máy may công nghiệp, máy cắt, máy vắt sổ và hệ thống chiếu sáng công suất lớn, nếu thiết bị điện bị hư hỏng, quá tải hoặc không đáp ứng các yêu cầu an toàn, hiện tượng phóng tia lửa điện hoặc chập mạch rất dễ xảy ra. Do đó, việc tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho cán bộ, công nhân viên làm việc tại Tổng Công ty là hết sức cần thiết.

Cán bộ hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy cho người đứng đầu cơ sở, thành viên Đội PCCC cơ sở, cán bộ, nhân viên

Tại buổi tuyên truyền, các cán bộ chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 đã phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Nghị định số 347/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Nghị định số 106/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…Đồng thời, cán bộ tuyên truyền đã phổ biến trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, người lao động trong công tác bảo đảm an toàn PCCC; những nguy cơ cháy, nổ thường gặp trong quá trình sản xuất, kinh doanh, đặc biệt đối với loại hình cơ sở may mặc có khối lượng lớn nguyên vật liệu, vải, sợi, giấy, bao bì và các sản phẩm dễ cháy.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, cán bộ tuyên truyền cũng tập trung hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, chủ động phát hiện và xử lý nguy cơ cháy, nổ ngay từ ban đầu; quy trình báo cháy, tổ chức thoát nạn, cứu người, di chuyển tài sản; kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy tại chỗ và phương pháp xử lý một số tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có thể xảy ra trong thực tế.

Hướng dẫn phương pháp đưa người bị nạn từ trong môi trường có khói, khí độc ra khu vực an toàn

Tại phần thực hành, các học viên được hướng dẫn và trực tiếp sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ như hướng dẫn tính năng, tác dụng và thực hành sử dụng thành thạo các loại bình chữa cháy xách tay (bình khí CO2, bình bột) để dập tắt các đám cháy giả định phát sinh từ thiết bị điện và chất lỏng, Kỹ năng thoát nạn và cứu nạn trong môi trường khói độc, kỹ năng di chuyển thấp người, che chắn đường hô hấp, cách tìm kiếm và sơ tán người bị nạn, người bị ngất xỉu ra khỏi vùng nguy hiểm một cách nhanh chóng và an toàn nhất, hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu, các thao tác kỹ thuật cứu người bị ngạt khói, băng bó vết thương và các biện pháp hỗ trợ y tế khẩn cấp khác…

Thông qua Hội nghị, hơn 200 học viên đã được nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và kỹ năng thực hành trong công tác PCCC và CNCH; góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, chủ động phòng ngừa cháy, nổ tại Tổng Công ty May 10. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH với cơ sở trong công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, chủ động phòng ngừa và sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, góp phần bảo đảm an toàn về người và tài sản, phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.