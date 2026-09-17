Đại học Quốc gia Hà Nội phát động cuộc thi “AI Arena: Viet Nam 2026”

ANTD.VN - Cuộc thi “AI Arena: Viet Nam 2026” tạo cơ hội để sinh viên trực tiếp sử dụng Google Gemini và Google AI Studio để phân tích bài toán, xây dựng ý tưởng và phát triển nhanh các bản thử nghiệm ý tưởng (proof of concept) trong thời gian giới hạn.

Đại học Quốc gia Hà Nội, phối hợp cùng Google, tổ chức cuộc thi “AI Arena: Viet Nam 2026”

Đại học Quốc gia Hà Nội, phối hợp cùng Google, tổ chức cuộc thi “AI Arena: Viet Nam 2026” dành cho sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc. Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN là đơn vị đầu mối phối hợp triển khai và tổ chức cuộc thi.

Với mục tiêu thúc đẩy khả năng ứng dụng AI tạo sinh, kỹ năng thiết kế câu lệnh (prompting) và tư duy sản phẩm, “AI Arena: Viet Nam 2026” tạo cơ hội để sinh viên trực tiếp sử dụng Google Gemini và Google AI Studio để phân tích bài toán, xây dựng ý tưởng và phát triển nhanh các bản thử nghiệm ý tưởng (proof of concept) trong thời gian giới hạn.

Khác với các cuộc thi thiên về kiến thức lý thuyết, “AI Arena: Viet Nam 2026” đặt thí sinh vào những tình huống yêu cầu giải quyết vấn đề trong thời gian giới hạn. Các đội sẽ phải nhanh chóng phân tích yêu cầu, xác định hướng tiếp cận, khai thác Google Gemini và Google AI Studio để phát triển sản phẩm, đồng thời trình bày giải pháp một cách rõ ràng và thuyết phục. Qua đó, cuộc thi đánh giá không chỉ khả năng sử dụng công cụ AI mà còn cả tư duy sản phẩm, khả năng ra quyết định và năng lực biến ý tưởng thành một proof of concept có thể trình diễn.

Cuộc thi được triển khai qua hai giai đoạn. Vòng Tuyển chọn (Audition) diễn ra trực tuyến trên phạm vi toàn quốc, với bài dự thi gồm phần giới thiệu ngắn và thử thách lập trình bằng ngôn ngữ tự nhiên (vibe coding) sử dụng Google Gemini và Google AI Studio. Từ các bài dự thi, Ban Tổ chức lựa chọn 08 đội vào vòng Chung kết.

Vòng Chung kết diễn ra trực tiếp kết hợp phát sóng trực tuyến (livestream) vào 03/11/2026, tại Đại học Quốc gia Hà Nội. 08 đội sẽ thi đấu trực tiếp với nhau để chọn ra nhà vô địch.

Bên cạnh khả năng ứng dụng công cụ AI, “AI Arena: Viet Nam 2026” chú trọng đánh giá cách các đội biến ý tưởng thành giải pháp trong điều kiện thời gian giới hạn. Bài thi được chấm theo thang điểm 10 với ba nhóm tiêu chí: tính khả thi (50%); tầm nhìn (30%); tính sáng tạo (20%).

Cuộc thi chính thức mở đăng ký từ 15/9/2026 đến hết 10/10/2026. Sau quá trình chấm và rà soát, 08 đội xuất sắc sẽ giành quyền bước vào vòng Chung kết và được công bố vào ngày 15/10/2026.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi bao gồm tài nguyên công nghệ từ Google cho mọi đội đăng ký, các đặc quyền cố vấn chuyên môn dành cho 08 đội xuất sắc nhất, cùng hệ thống danh hiệu và phần thưởng giá trị kết nối với hệ sinh thái của Google và Đại học Quốc gia Hà Nội dành cho các đội chiến thắng, với chi tiết từng hạng mục sẽ được Ban Tổ chức chính thức công bố trong thời gian tới.