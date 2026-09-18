Điều chỉnh giao thông nút giao La Thành- Nguyễn Chí Thanh để thi công cầu vượt

ANTD.VN -Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố La Thành, đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến dốc Bệnh viện Phụ sản, phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Theo phương án, từ ngày 17/9 - 6/10/2026, các phương tiện có nhu cầu đi từ đường La Thành đến nút giao Voi Phục và đường Vành đai 1 sẽ được tổ chức lưu thông theo các hướng thay thế.

Cụ thể, phương tiện trên đường Nguyễn Chí Thanh theo hướng Trần Duy Hưng, có nhu cầu đi Vành đai 1, có thể lựa chọn một trong hai lộ trình: Nguyễn Chí Thanh - Chùa Láng - Huỳnh Thúc Kháng kéo dài - nút Voi Phục - Vành đai 1; hoặc Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng kéo dài - nút Voi Phục - Vành đai 1.

Đối với phương tiện trên đường Nguyễn Chí Thanh theo hướng Văn Cao, có nhu cầu đi Vành đai 1, lộ trình thay thế là Nguyễn Chí Thanh - nút giao Nguyễn Chí Thanh - Đào Tấn - Vành đai 2 - nút giao Voi Phục - Vành đai 1.

Phối cảnh cầu vượt nút giao La Thành-Nguyễn Chí Thanh trên Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu- Voi Phục

Các hướng lưu thông khác tiếp tục thực hiện theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng.

Trong thời gian thi công, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội được yêu cầu tổ chức thi công cuốn chiếu, từng phân đoạn dài 30-50m; chỉ thi công trên một nửa mặt đường, dành phần đường còn lại cho phương tiện lưu thông. Sau khi hoàn trả mặt đường và bảo đảm các điều kiện an toàn, đơn vị thi công mới được chuyển sang phân đoạn tiếp theo.

Chủ đầu tư và nhà thầu có trách nhiệm bố trí nhân lực hướng dẫn, phân luồng giao thông tại khu vực thi công; đồng thời chuẩn bị phương án ứng trực và trang thiết bị để kịp thời xử lý khi xảy ra ùn tắc hoặc mất an toàn giao thông. Các phương tiện phục vụ thi công chỉ được lưu thông trên phần đường đang khai thác trong khung giờ từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Cùng với đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được giao điều chỉnh hệ thống biển báo, bổ sung các công trình bảo đảm an toàn giao thông, biển báo và vạch sơn theo phương án thí điểm.

Đơn vị này cũng sẽ bổ sung biển cấm dừng, đỗ xe trên phố Chùa Láng theo chiều và đoạn từ ngõ 80 Chùa Láng đến phố Huỳnh Thúc Kháng; thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình giao thông để kịp thời đề xuất điều chỉnh nếu phát sinh bất cập.