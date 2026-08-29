Cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ giành giải Nhì khu vực phía Bắc

ANTD.VN - Đội tuyển Bộ Tư lệnh Cảnh vệ giành nhiều giải thưởng tại vòng Sơ khảo Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi trong CAND lần thứ V - 2026.

Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi trong CAND lần thứ V – 2026 Khu vực I diễn ra tại Hà Nội từ ngày 20-28-8-2026 có số lượng tham gia lớn nhất với 36 đoàn, 97 cán bộ huấn luyện và 97 chó nghiệp vụ thuộc Công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị trại giam; trong đó đoàn Bộ Tư lệnh Cảnh vệ có 5 cán bộ huấn luyện và 5 chó nghiệp vụ.

2 cán bộ huấn luyện cùng chó nghiệp vụ giành giải Nhì tại vòng sơ khảo khu vực phía Bắc

Tham gia Hội thi, cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ phải trải quả 3 nội dung là sử dụng chó nghiệp vụ: phát hiện thuốc nổ, phát hiện ma túy và đánh bắt đối tượng sử dụng vũ khí cố thủ trên nhà cao tầng.

Trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ngày càng cao, những nội dung của Hội thi được đánh giá là sát với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an.

Hiệu quả sử dụng chó nghiệp vụ phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng cán bộ huấn luyện, phương pháp huấn luyện, quy trình quản lý và khả năng phối hợp trong từng tình huống thực tế.

Cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham gia hội thi

Vì vậy Hội thi không chỉ là hoạt động tranh tài mà còn là dịp đánh giá toàn diện năng lực thực tiễn, đồng thời phát hiện và nhân rộng các mô hình, phương pháp huấn luyện hiệu quả.

Trong thực hiện công tác cảnh vệ, việc sử dụng chó nghiệp vụ là một biện pháp kỹ thuật quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý những nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn.

Sự phối hợp giữa chó nghiệp vụ với các phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại giúp hoàn thiện, khép kín quy trình kiểm tra an ninh, qua đó, lực lượng Cảnh vệ góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đối tượng, mục tiêu và sự kiện được bảo vệ

Với tinh thần tập luyện nghiêm túc, trách nhiệm, Đội tuyển của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ giành 2 giải Nhì, 1 giải Ba; 2 giải khuyến khích ở các nội dung thi đấu. Trong đó có 2 cán bộ huấn luyện và 2 chó nghiệp vụ được chọn tham gia vòng Chung kết Hội thi tổ chức vào tháng 10-2026 tại Hà Nội.