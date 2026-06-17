VFF công bố mục tiêu của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho biết đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vào chung kết ASEAN Cup 2026 khởi tranh tháng 7 tới.

"Mục tiêu trước mắt của đội tuyển Việt Nam là vào chung kết ASEAN Cup 2026, giữ vững vị thế tốp đầu bóng đá Đông Nam Á", Phó chủ tịch chuyên môn VFF Trần Anh Tú chia sẻ sáng 17-6.

Theo ông Tú, đội tuyển Việt Nam đã gặt hái thành công lớn với chức vô địch ASEAN Cup 2024. Để giữ vững danh hiệu số 1 Đông Nam Á là không đơn giản trước sức ép cạnh tranh từ các đối thủ lớn, giàu tham vọng như Thái Lan, Indonesia...

Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ nỗ lực tối đa, mục tiêu bảo vệ vị thế của bóng đá Việt Nam, tiếp tục mang niềm vui tới cho người hâm mộ nước nhà.

Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vào chung kết ASEAN Cup khởi tranh tháng 7 tới

Cũng trong cuộc chia sẻ, Phó chủ tịch chuyên môn VFF Trần Anh Tú cho biết trong 2 năm qua, bóng đá Việt Nam gặt hái thành công rực rỡ khi có tới 8 đội tuyển giành quyền dự vòng chung kết châu Á - điều chỉ có vài nền bóng đá lớn của châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia làm được.

Nổi bật trong đó là việc U17 Việt Nam lần đầu tiên giành quyền dự World Cup - giải đấu sẽ diễn ra vào cuối năm 2026 này, qua đó trở thành đội tuyển thứ 4 của Việt Nam sau tuyển nữ, futsal, U20 nam góp mặt sân chơi lớn nhất thế giới.

Đây là niềm tự hào cũng là động lực thúc đẩy sự phát triển của đội tuyển U17 quốc gia nói riêng, bóng đá Việt Nam nói chung.

Bên cạnh đó là tấm huy chương vàng SEA Games 2025 đầy cảm xúc. Tương tự như đội tuyển quốc gia ở chung kết ASEAN Cup 2024 trước đó, chúng ta đều gặp bất lợi khi bị chủ nhà Thái Lan dẫn trước song đã nỗ lực ngược dòng, thắng và đăng quang thuyết phục ngay tại sân khách.

"Những giọt nước mắt hạnh phúc, ngập tràn cảm xúc trên sân Rajamangala của đội tuyển quốc gia hay U22 cũng như người hâm mộ sẽ là kỷ niệm không thể nào quên. Để đội tuyển lặp lại những thành tích đó, cũng như những thành tích tuyệt vời của bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua không đơn giản, song VFF, các đội tuyển quốc gia với sự đồng hành của báo chí, người hâm mộ sẽ quyết tâm, nỗ lực tối đa để tiếp tục mang về thêm những vinh quang, niềm vui", Phó chủ tịch VFF khẳng định.

Từ nay tới cuối năm hứa hẹn là quãng thời gian bùng nổ, với một loạt sự kiện lớn của bóng đá Việt Nam khi đội tuyển quốc gia chinh phục ASEAN Cup (tháng 7, 8), FIFA ASEAN Cup (tháng 9, 10), đội U23 tham dự ASIAD tại Nhật Bản (tháng 9), U17 dự World Cup tại Qatar (tháng 11)..., hay xa hơn là vòng chung kết Asian Cup hay SEA Games 2027.

Tất cả đang cùng chờ đợi những tin vui từ các đội tuyển!