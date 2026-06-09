Xác định đối thủ cuối cùng của ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - Timor Leste trở thành cái tên cuối cùng góp mặt tại vòng bảng ASEAN Cup (AFF Cup) 2026 sau khi vượt qua Brunei với tổng tỉ số 6-1. Chiến thắng 3-1 ở trận lượt về diễn ra chiều 9-6 đưa họ vào bảng A cùng tuyển Việt Nam, Indonesia, Singapore và Campuchia.

Sau khi tạo lợi thế lớn bằng chiến thắng 3-0 ở lượt đi, Timor Leste bước vào trận tái đấu trên sân trung lập tại Kuala Lumpur với tâm lý khá thoải mái. Đội bóng của HLV Jose Pedro chủ động kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu tiên và liên tục đẩy cao đội hình dù đã có cách biệt an toàn.

ĐT Việt Nam sẽ gặp Timor Leste, Indonesia, Singapore và Campuchia ở ASEAN Cup 2026

Dù vậy, điều kiện thời tiết không thực sự thuận lợi. Cơn mưa lớn trước giờ bóng lăn khiến mặt sân bị ảnh hưởng đáng kể, làm giảm tốc độ các pha phối hợp của cả hai đội.

Cuối hiệp 1, Timor Leste bất ngờ phải nhận gáo nước lạnh. Phút 43, đội trưởng Azwan thực hiện cú đá phạt đẹp mắt, đưa Brunei vượt lên dẫn trước 1-0. Đó cũng là điểm sáng hiếm hoi của đội bóng này trong suốt trận đấu.

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Bước sang hiệp hai, Timor Leste thực hiện một số điều chỉnh về nhân sự và lập tức cho thấy sự khác biệt, ghi liên tiếp 3 bàn để rời sân với tỉ số 3-1.

Kết quả này giúp Timor Leste thắng chung cuộc 6-1 sau hai lượt trận, qua đó chính thức giành tấm vé cuối cùng tham dự vòng bảng ASEAN Cup 2026.

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Timor Leste nằm ở bảng A cùng tuyển Việt Nam, Indonesia, Singapore và Campuchia. Đáng chú ý, đội bóng của HLV Jose Pedro sẽ là đối thủ đầu tiên của tuyển Việt Nam trong trận mở màn ASEAN Cup 2026 diễn ra ngày 24-7.

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