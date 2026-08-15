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Du khách quốc tế thích thú khám phá “81 mùa bình yên - Dấu chân người lính”

Lam Thanh

ANTD.VN -Chiều 14/8, tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm, triển lãm ảnh lưu động với chủ đề “81 mùa bình yên - Dấu chân người lính” do Công an thành phố Hà Nội tổ chức chính thức diễn ra, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách quốc tế dừng chân tham quan, tìm hiểu. Những câu chuyện được kể bằng hình ảnh đã tái hiện hành trình 81 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Công an Thủ đô, qua đó lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an vì Nhân dân phục vụ.

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