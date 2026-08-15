Hà Nội hoàn thiện hồ sơ đề cử Khu Di tích Cổ Loa trình UNESCO

ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền về việc xây dựng Hồ sơ khoa học Khu di tích Cổ Loa đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản thế giới, TP Hà Nội đã từng bước triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ.

Nhằm tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, nhận diện và làm rõ các luận cứ khoa học về giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích Cổ Loa, cung cấp cơ sở khoa học phục vụ việc hoàn thiện báo cáo tóm tắt trình UNESCO xem xét đưa Khu di tích Cổ Loa vào Danh sách đề cử dự kiến Di sản thế giới.

Đồng thời, định hướng công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong giai đoạn mới, UBND TP Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Nhận diện giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích Cổ Loa”.

Đặt Cổ Loa vào đúng vị thế trong lịch sử khu vực và nhân loại

Phát biểu tại hội thảo, bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa không chỉ là yêu cầu của công tác di sản, mà còn là nhiệm vụ gắn với chiến lược phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

TP xác định việc xây dựng hồ sơ đề cử Cổ Loa trình UNESCO không chỉ hướng tới mục tiêu tôn vinh giá trị một di sản lịch sử, văn hóa, mà còn góp phần khẳng định chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và vị thế của Thăng Long-Hà Nội trong tiến trình văn minh nhân loại, tạo động lực để phát huy các nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển Thủ đô nhanh, bền vững và hiện thực hóa tầm nhìn phát triển Hà Nội trong 100 năm tới.

Bà Vũ Thu Hà chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: thanhcoloa.vn)

Theo bà Vũ Thu Hà, ở từng phương diện, kết quả nghiên cứu đã cho thấy các giá trị to lớn về lịch sử và văn hoá của Khu Di tích Cổ Loa. Công cuộc nghiên cứu khoa học về Cổ Loa vẫn còn tiếp tục nhưng cũng đã đến lúc cần thiết phải có những đánh giá tổng thể, để nâng tầm giá trị của di sản này trên bình diện quốc tế, để Cổ Loa trở thành di sản có tính nhân loại, là bằng chứng về sự đóng góp của dân tộc Việt Nam vào sự phát triển của văn minh nhân loại.

Việc xây dựng hồ sơ UNESCO cho Cổ Loa không chỉ nhằm đạt tới một danh hiệu quốc tế. Mục tiêu sâu xa hơn là đặt Cổ Loa vào đúng vị thế của nó trong lịch sử khu vực và lịch sử nhân loại. Đồng thời, tạo ra một cơ chế bảo vệ lâu dài cho toàn bộ cảnh quan và các giá trị văn hóa đang chịu áp lực mạnh mẽ của quá trình đô thị hóa hiện nay.

Đồng chí Vũ Thu Hà đề nghị các nhà khoa học, các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và cộng đồng sở hữu di sản tiếp tục chung tay làm sâu sắc hơn các luận cứ về giá trị nổi bật toàn cầu, chuẩn hóa hệ thống thuộc tính, hoàn thiện so sánh quốc tế theo yêu cầu của UNESCO.

Ngoài ra, nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề về mối quan hệ giữa bảo tồn di sản với bảo đảm đời sống cộng đồng và quá trình phát triển đô thị và đặc biệt là các giải pháp quản lý, bảo vệ lâu dài Khu di tích Cổ Loa.

Đây sẽ là những nội dung có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với việc hoàn thiện hồ sơ đề cử Di sản Thế giới mà còn đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản một cách bền vững trong tương lai.

“Cổ Loa đã từng là một trong những nơi mở đầu cho một thời đại trong lịch sử dân tộc. Hôm nay, trước cơ hội mới, chúng ta có trách nhiệm để Cổ Loa tiếp tục mở đầu cho một giai đoạn mới trong hành trình khẳng định giá trị di sản Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới” – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Xây dựng hồ sơ đề cử Di sản thế giới

Theo yêu cầu của Công ước Di sản thế giới, việc xây dựng hồ sơ đề cử cần nghiên cứu, nhận diện và xây dựng các luận cứ khoa học nhằm làm rõ Giá trị nổi bật toàn cầu của di sản trên cơ sở các luận cứ khoa học có sức thuyết phục và được cộng đồng khoa học trong nước, quốc tế trao đổi, đánh giá.

Trình UNESCO xem xét đưa Khu di tích Cổ Loa vào Danh sách đề cử dự kiến Di sản thế giới. (Ảnh:thanhcoloa.vn)

Trên cơ sở đối chiếu với các tiêu chí của UNESCO, Hội thảo tập trung trao đổi, phản biện và hoàn thiện hệ thống luận cứ khoa học phục vụ việc nhận diện Giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích Cổ Loa, trong đó, tập trung nghiên cứu các luận cứ theo Tiêu chí (iii) và Tiêu chí (iv) của UNESCO, làm nền tảng cho quá trình tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề cử Di sản thế giới.

Hội thảo trình bày những nội dung chính của dự thảo báo cáo tóm tắt Khu di tích Cổ Loa trình UNESCO, trong đó, bước đầu đề xuất các luận cứ khoa học về Giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích Cổ Loa, định hướng những nội dung trọng tâm cần tiếp tục trao đổi, phản biện và hoàn thiện trong quá trình xây dựng hồ sơ đề cử Di sản thế giới.

Hội thảo hướng tới tiếp tục nghiên cứu, trao đổi và hoàn thiện các luận cứ khoa học về Giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích Cổ Loa; Bổ sung cơ sở khoa học phục vụ việc hoàn thiện Báo cáo tóm tắt trình UNESCO xem xét đưa Khu di tích Cổ Loa vào Danh sách đề cử dự kiến Di sản thế giới; Đồng thời đề xuất các định hướng nghiên cứu, bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị di sản phù hợp với yêu cầu của Công ước Di sản thế giới.

Đây cũng là dịp tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ sở nghiên cứu, trường Đại học, các chuyên gia và cộng đồng khoa học trong quá trình xây dựng hồ sơ đề cử Khu di tích Cổ Loa trở thành Di sản thế giới; Góp phần bổ sung cơ sở khoa học để tiếp tục làm rõ các giá trị của Khu di tích Cổ Loa trong bối cảnh lịch sử, văn hóa khu vực và thế giới, đồng thời tạo nền tảng cho việc bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa một cách bền vững trong tương lai.