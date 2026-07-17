FIFA làm điều chưa từng thấy với nhà vô địch World Cup 2026

ANTD.VN - World Cup 2026 sẽ chứng kiến một dấu mốc chưa từng có trong lịch sử, khi FIFA quyết định bổ sung nhẫn vô địch vào hệ thống phần thưởng dành cho đội đăng quang. Bên cạnh chiếc cúp vàng danh giá và huy chương truyền thống, nhà vô địch Mundial năm nay còn nhận thêm chiếc nhẫn - biểu tượng chiến thắng vốn đã trở thành nét đặc trưng của các giải thể thao chuyên nghiệp tại Mỹ.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ) lúc 2h00 sáng 20-7 vì thế không chỉ quyết định chủ nhân chiếc cúp vàng, mà còn mở ra một truyền thống hoàn toàn mới của giải đấu lớn nhất hành tinh.

Yamal và Messi, ai sẽ được đeo nhẫn vô địch từ FIFA? (Ảnh: Thairath)

Theo thông báo từ FIFA, đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, đội vô địch sẽ được trao nhẫn kỷ niệm. Bộ sưu tập đặc biệt chỉ được sản xuất giới hạn 2.026 chiếc, tương ứng với năm diễn ra giải đấu và mỗi chiếc đều được đánh số riêng.

Trong số này, 30 chiếc sẽ dành riêng cho các thành viên của đội tuyển vô địch. 1.996 chiếc còn lại sẽ được phát hành dưới dạng sản phẩm bản quyền chính thức để người hâm mộ trên khắp thế giới có cơ hội sở hữu một kỷ vật gắn với World Cup 2026.

Thiết kế của chiếc nhẫn cũng mang nhiều dấu ấn riêng. Một mặt khắc hình chiếc cúp vàng World Cup, trong khi mặt còn lại sẽ được chế tác theo bản sắc của đội tuyển đăng quang. Mỗi chiếc đều có số serie riêng, được sản xuất theo đúng kích cỡ của từng người nhận và đi kèm giấy chứng nhận chính hãng.

Ngay sau trận chung kết, đội trưởng cùng HLV trưởng của nhà vô địch sẽ nhận những chiếc nhẫn tạm thời trong lễ đăng quang. Sau đó, FIFA sẽ hoàn thiện toàn bộ 30 chiếc nhẫn theo thông số cá nhân trước khi trao chính thức, nhằm bảo đảm mỗi chiếc trở thành món quà lưu niệm độc nhất dành cho các nhà vô địch.

Việc FIFA đưa nhẫn vô địch vào World Cup được xem là sự tiếp thu truyền thống lâu đời của thể thao Bắc Mỹ, khi các giải bóng rổ, bóng chày hay bóng bầu dục luôn trao nhẫn vô địch như một biểu tượng không thể thiếu dành cho đội chiến thắng.