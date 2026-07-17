Fan cuồng Ronaldo cầu xin Yamal ngăn Messi vô địch World Cup 2026

ANTD.VN - Ít ngày trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina, streamer nổi tiếng IShowSpeed, người vô cùng hâm mộ Cristiano Ronaldo, trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi gửi lời nhắn đầy cảm xúc tới Lamine Yamal, hy vọng thần đồng Tây Ban Nha sẽ ngăn Lionel Messi cùng Argentina bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Trong buổi phát sóng trực tiếp, streamer người Mỹ không giấu nổi sự lo lắng trước viễn cảnh Messi tiếp tục bước lên đỉnh thế giới.

"Hãy cứu tôi khỏi thảm họa. Nếu Messi lại vô địch World Cup, tôi sẽ chẳng còn gì để nói với tư cách là một fan của Ronaldo. Tôi thật sự không biết phải nói gì nữa. Lamine Yamal, hãy cứu tất cả chúng tôi - những người hâm mộ Ronaldo", Speed nói một cách hài hước nhưng cũng đầy thành khẩn.

IShowSpeed bên thần tượng của mình - Cristiano Ronaldo



Lời kêu gọi này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt xem, phản ánh cuộc tranh luận chưa bao giờ hạ nhiệt giữa những người yêu mến Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Trong nhiều năm qua, IShowSpeed luôn được biết đến là một trong những người hâm mộ trung thành nhất của Ronaldo. Anh không ít lần tới sân cổ vũ siêu sao người Bồ Đào Nha, bật khóc khi thần tượng ghi bàn và thường xuyên xây dựng nội dung xoay quanh tình yêu dành cho CR7.

Chính vì vậy, việc Bồ Đào Nha dừng bước sớm tại World Cup 2026, trong khi Argentina liên tiếp tiến sâu để góp mặt ở trận chung kết, khiến Speed càng thêm áp lực.

Nếu Argentina đánh bại Tây Ban Nha để bảo vệ thành công ngôi vô địch, Messi sẽ sở hữu hai chức vô địch World Cup - thành tích mà Ronaldo không bao giờ có thể đạt tới trong sự nghiệp thi đấu. Nó cũng như "đôi đau nhân đôi" với Ronaldo và fan, bởi Bồ Đào Nha đã sớm dừng bước ở Mundial năm nay.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ diễn ra trên SVĐ MetLife ở New Jersey (Mỹ) vào 2h00 sáng 20-7, giờ Việt Nam.