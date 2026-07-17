FIFA trước sức ép khai tử trận tranh hạng Ba World Cup

ANTD.VN - Trận tranh hạng Ba World Cup 2026 giữa Pháp và Anh đang trở thành tâm điểm tranh luận. Khi hai đội vẫn chưa bước vào thi đấu, FIFA đã phải đối mặt với làn sóng ý kiến kêu gọi loại bỏ trận đấu vốn bị nhiều người xem là "không còn giá trị" ở các kỳ World Cup.

Sau khi dừng bước ở bán kết, Anh và Pháp sẽ gặp nhau tại Miami để xác định đội giành hạng Ba thế giới. Tuy nhiên, thay vì tạo nên sự háo hức, cuộc đối đầu này lại khiến nhiều cổ động viên và chuyên gia đặt câu hỏi về sự tồn tại của nó.

Pháp và Anh có động lực cao nhất cho trận tranh hạng Ba?

Nhiều ý kiến cho rằng, sau hành trình kéo dài gần một tháng với cường độ thi đấu dày đặc, các đội bóng thất bại ở bán kết chỉ muốn nhanh chóng khép lại giải đấu. Việc phải ra sân thêm một trận chỉ để xác định vị trí thứ ba bị xem là tạo thêm áp lực tâm lý cho cầu thủ mà không mang nhiều giá trị về chuyên môn.

Cả Pháp và Anh đều bước vào trận tranh hạng Ba với tâm trạng nặng nề. Tam sư đánh rơi tấm vé vào chung kết sau khi bị Argentina ghi liền hai bàn ở những phút cuối để thua ngược 1-2. Trong khi đó, tuyển Pháp bất lực trước sức mạnh của Tây Ban Nha và chấp nhận thất bại 0-2 ở bán kết còn lại.

Chính vì vậy, không ít người hâm mộ cho rằng rất khó kỳ vọng hai đội sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất trong một trận đấu không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch.

Theo cây viết Joe Schad, đây là một trận đấu không có ý nghĩa: "Thành thật mà nói, World Cup không nên tồn tại trận tranh hạng Ba. Đây là trận đấu đầy đau đớn và gần như không có ý nghĩa đối với cầu thủ cũng như các đội tuyển".

Nhiều cổ động viên cũng so sánh với các giải đấu lớn tại Mỹ như NFL hay NBA, nơi những đội thua ở vòng bán kết sẽ kết thúc mùa giải ngay lập tức, thay vì phải thi đấu thêm một trận chỉ để xác định vị trí thứ ba.

"Người ta thường chẳng bao giờ nhớ đến đội về nhì World Cup, chứ đừng nói đến vị trí thứ 3. Thế nên, có lẽ FIFA nên tính đến việc bỏ qua trận đấu này trong tương lai đi thôi", một CĐV bình luận trên fanpage FIFA.

Ngoài yếu tố tâm lý, nguy cơ chấn thương cũng là lý do khiến nhiều người mong FIFA xem xét thay đổi. Không ít ngôi sao sẽ trở lại CLB chỉ vài tuần sau World Cup, nên việc thi đấu thêm một trận bị đánh giá là rủi ro không đáng có, đặc biệt khi danh hiệu cao nhất đã nằm ngoài tầm với.

Dẫu vậy, FIFA vẫn duy trì trận tranh HCĐ này như một phần truyền thống của World Cup suốt nhiều thập kỷ qua. Với nhiều đội tuyển, đây vẫn là cơ hội để khép lại giải đấu bằng một chiến thắng, cải thiện thành tích lịch sử, đồng thời mang về phần thưởng tài chính và điểm số trên bảng xếp hạng FIFA.

Trong bối cảnh những ý kiến trái chiều ngày càng xuất hiện nhiều hơn, cuộc đối đầu giữa Anh và Pháp tại Miami có thể không chỉ quyết định vị trí thứ ba của World Cup 2026, mà còn tiếp tục thổi bùng cuộc tranh luận về việc liệu trận đấu này có còn chỗ đứng trong tương lai của Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.