ANTD.VN - World Cup 2026 đã đi đến nấc thang cuối cùng khi xác định xong 2 đội bóng lọt vào trận chung kết đỉnh cao, đó là màn thư hùng kinh điển giữa Tây Ban Nha và Argentina. Mọi sự chú ý lúc này đang đổ dồn vào màn so tài giữa tuyến giữa mạnh mẽ cùng hàng thủ kiên cố của Tây Ban Nha và nguồn cảm hứng mang tên Lionel Messi bên phía Argentina.

Tây Ban Nha hay Argentina sẽ vô địch?

Dự khán hai trận cầu vòng tứ kết và bán kết của đội tuyển Tây Ban Nha ở Los Angeles lẫn Dallas (Mỹ), các học trò của huấn luyện viên Luis de la Fuente bước vào chung kết World Cup 2026 với vị thế của đội bóng chơi ổn định và cân bằng nhất giải...

Chung kết World Cup 2026 đầy hấp dẫn với 2 đội mạnh nhất giải là Tây Ban Nha và Argentina

Sau chiến thắng 2-0 trước Pháp, họ xứng đáng được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026. Màn trình diễn cho thấy đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente đạt độ chín về chiến thuật, có thể vô hiệu hóa đối phương bằng hệ thống pressing, phòng ngự kỷ luật, kiểm soát khu trung tuyến và khả năng chuyển đổi trạng thái rất nhanh. Đó chính là “vũ khí” mà Tây Ban Nha hy vọng chiến thắng trong trận chung kết ở sân MetLife, tái lập chiến tích lên ngôi vô địch World Cup như thế hệ đàn anh tại World Cup 2010 ở Nam Phi.

Đội tuyển Tây Ban Nha hiện nay chơi trực diện hơn cả giai đoạn kiểm soát bóng tiki-taka thuần túy trước đây. Thủ quân Rodri vẫn là “bộ não” của đội tuyển, điều phối nhịp độ cùng Fabián Ruiz. Các tiền vệ còn lại như Perdi hay Dani Olmo liên tục đổi vị trí để kéo giãn hàng tiền vệ đối phương. Lamine Yamal là nguồn sáng tạo số một ở cánh phải, biết tạo khác biệt bằng đột phá và những đường chuyền quyết định. Đây là đội hình có khả năng tấn công biên mạnh nhất trong nhiều năm. Mikel Oyarzabal và Pedro Porro - bộ đôi ghi bàn trong trận bán kết - đều là những tiền đạo di chuyển thông minh, chọn vị trí tốt trong vòng cấm.

Trong khi đó, đội tuyển Argentina sau màn lội ngược dòng đánh bại Anh 2-1 ở bán kết để giành quyền vào chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha, một lần nữa cho thấy hình ảnh của nhà đương kim vô địch: Bản lĩnh, giàu kinh nghiệm và cực kỳ lạnh lùng trong những thời khắc quyết định. Lionel Messi hoàn toàn xứng đáng là đối thủ của Tây Ban Nha trong trận chung kết và đây là cặp đấu mà nhiều người hâm mộ trông chờ.

World Cup 2026 rõ ràng là kỳ giải mà Lionel Messi cùng “La Albiceleste” (“Đội bóng sọc trắng và xanh da trời” - biệt danh tuyển Argentina) mang lại cảm xúc bậc nhất cho người hâm mộ sau mỗi trận thắng khó khăn và kịch tính. Bản lĩnh của nhà vô địch có lẽ là vũ khí đáng sợ nhất. Argentina không hề hoảng loạn khi bị tuyển Anh dẫn bàn. Họ vẫn duy trì sức ép, kiểm soát thế trận và chờ đúng thời cơ để kết liễu đối thủ. Khả năng lật ngược tình thế ở giai đoạn cuối trận là phẩm chất mà rất ít đội tuyển sở hữu.

Ở tuổi 39, siêu sao Messi không còn bùng nổ bằng những pha đi bóng dài, nhưng khả năng đọc trận đấu và tạo khác biệt vẫn ở đẳng cấp thế giới. Hai pha kiến tạo trước Anh cho thấy anh vẫn là trung tâm trong mọi phương án tấn công của Argentina, đặc biệt ở những thời điểm áp lực nhất.

Trong trận chung kết World Cup, Argentina cần khai thác được điểm yếu của Tây Ban Nha bằng cách “phong tỏa” Rodri để hạn chế tốc độ luân chuyển bóng, khai thác khoảng trống sau lưng 2 hậu vệ biên, tìm cách phá lối chơi kiểm soát bóng, hạn chế tốc độ của Yamal. Trận chung kết hứa hẹn sẽ thiên về kiểm soát bóng và những khoảnh khắc bùng nổ cá nhân.

Người Việt háo hức sang Mỹ xem trận chung kết trong mơ

Các cổ động viên Việt Nam cần lưu ý, sân vận động MetLife tổ chức trận chung kết World Cup áp dụng quy định rất nghiêm ngặt. Người hâm mộ cần đến sớm trước nhiều giờ để kiểm tra an ninh, chỉ được mang theo những vật dụng đúng quy định, tuyệt đối không đem những vật có thể gây nguy hiểm. World Cup lần này cũng áp dụng quy định khán giả chỉ được phép mang túi nhựa trong suốt vào sân.

Đoàn người hâm mộ Việt Nam sang Mỹ xem chung kết World Cup ở New York/New Jersey

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Công ty Du lịch Âu Mỹ (TP Hồ Chí Minh) cho biết, nhiều đoàn người hâm mộ Việt Nam đã sang Mỹ theo dõi các trận cầu World Cup từ vòng bảng đến chung kết. “Chúng tôi tổ chức cho khoảng gần 20 khách Việt sang Atlanta xem trận bán kết Argentina - Anh và trận chung kết ngày 19-7 (sáng 20-7 giờ Việt Nam) ở New York/New Jersey”. Bà Thu Hiền chia sẻ kinh nghiệm: “Người hâm mộ Việt sang Mỹ xem World Cup cần quan tâm thời tiết bởi chỉ trong một ngày, nhiệt độ giữa các thành phố đăng cai có thể chênh nhau hàng chục độ C, từ cái nắng khô hơn 35 độ ở Texas đến những buổi tối se lạnh tại khu vực vịnh San Francisco hay Seattle. Việc chuẩn bị trang phục phù hợp, mang theo nước uống, kem chống nắng hoặc áo khoác mỏng trở thành điều gần như bắt buộc nếu không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe trong những ngày di chuyển liên tục”.

World Cup 2026 để lại ấn tượng giao lưu văn hóa thân thiện giữa các cổ động viên đến từ khắp thế giới (Trong ảnh: Cổ động viên Tây Ban Nha, Pháp, Mexico và Việt Nam tại sân vận động Dallas ngày 15-7)

Ông Lưu Hoàng Danh (52 tuổi) - hướng dẫn viên cho đoàn khách Việt Nam sang Mỹ xem trận bán kết Argentina - Anh và chung kết Tây Ban Nha - Argentina nhận xét: “World Cup tổ chức quá chuyên nghiệp, bài bản. Việc xếp hàng, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng an ninh và tình nguyện viên được thực hiện rất trật tự, giúp hàng chục nghìn khán giả vào sân lẫn ra về nhanh chóng. Các dịch vụ hậu cần như bán hàng lưu niệm, đồ ăn thức uống cho cổ động viên cũng rất thuận tiện, giúp cho họ không bị bỡ ngỡ khi đến những sân vận động khổng lồ có sức chứa hơn 80.000 chỗ như MetLife. Ở đây, các “tín đồ túc cầu giáo” hoàn toàn thoải mái thưởng thức bầu không khí bóng đá đỉnh cao từ ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh”.

(phái viên ANTĐ tại World Cup 2026)