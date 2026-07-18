Siêu máy tính dự đoán Pháp vs Anh: Mbappe sáng cửa hạng Ba

ANTD.VN - Không đội bóng nào muốn góp mặt ở trận tranh hạng Ba World Cup, nhưng tuyển Anh và tuyển Pháp vẫn còn những mục tiêu để theo đuổi khi gặp nhau trên sân Hard Rock (Miami) vào 4h00 sáng 19-7.

Theo mô phỏng mới nhất của siêu máy tính Opta, Les Bleus được đánh giá có nhiều cơ hội khép lại giải đấu với tấm huy chương đồng hơn Tam sư.

Cụ thể, Pháp có 50,7% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Xác suất để Anh thắng là 25,6%, trong khi 23,7% số lần mô phỏng kết thúc với kết quả hòa sau thời gian thi đấu chính thức.

Việc có tỉ lệ chiến thắng gấp đôi cho thấy dường như Pháp có động lực hơn so với Anh, ở trận đấu vốn được coi là "vô thưởng vô phạt" với hai cựu ứng cử viên vô địch này.



Pháp được dự đoán đánh bại Anh để giành hạng Ba thế giới

Sau khi cùng dừng bước ở bán kết, cả Anh lẫn Pháp đều không giấu được sự thất vọng.

HLV Thomas Tuchel thẳng thắn thừa nhận các học trò không hề mong muốn phải thi đấu trận tranh hạng Ba: "Không cầu thủ nào của chúng tôi và cũng không cầu thủ nào của tuyển Pháp muốn đá trận tranh hạng Ba. Tất cả đều muốn vào chung kết. Chúng tôi đã cống hiến mọi thứ vì mục tiêu đó, nhưng bóng đá là như vậy".

Ở phía đối diện, Didier Deschamps cũng thừa nhận nỗi thất vọng sau thất bại trước Tây Ban Nha, nhưng vẫn có động lực nhất định: "Đây không phải điều chúng tôi mong muốn trước giải, nhưng giờ chúng tôi phải chấp nhận thực tế và kết thúc giải đấu theo cách tốt nhất".

Nói về tinh thần, trong khi Pháp thua tâm phục khẩu phục trước Tây Ban Nha ở bán kết, người Anh lại thua ngược Argentina trong những phút cuối. Việc dừng bước "trước cổng thiên đường" khiến Harry Kane và đồng đội khó nuốt trôi thất bại hơn.

Ngoài ra, Pháp bước vào trận tranh giải Ba với động lực rõ ràng hơn. Đây là trận chia tay HLV Didider Deschamps sau 14 năm, trước khi Zinedine Zidane tiếp quản. Một chiến thắng trước tuyển Anh sẽ là lời chia tay trọn vẹn dành cho nhà cầm quân 57 tuổi.

Bên cạnh đó, Kylian Mbappe vẫn đang đua Vua phá lưới với Messi ở Mundial năm nay (cùng 8 bàn). Anh cũng đã có 20 bàn tại đấu trường World Cup và chỉ còn kém Messi đúng một bàn. Mbappe còn nguyên động lực để tiếp tục phá lưới đối phương để ghi tên mình vào lịch sử.

Tỉ lệ chiến thắng của Gà trống Gaulois gấp đôi so với Tam sư

Về đối đầu, đây sẽ là lần thứ tư Anh và Pháp gặp nhau tại các kỳ World Cup.

Tam sư thắng hai lần đầu với các tỉ số 2-0 năm 1966 và 3-1 năm 1982. Tuy nhiên, ở lần chạm trán gần nhất tại tứ kết World Cup 2022, Pháp giành chiến thắng 2-1 để loại đại diện xứ sương mù.

Xét rộng hơn, tuyển Anh chỉ thắng 1 trong 9 lần đối đầu gần nhất với Pháp, hòa 2 và thua tới 6 trận. Chiến thắng duy nhất là trận giao hữu với tỉ số 2-0 vào tháng 11-2015. Đáng chú ý, Tam sư đã trải qua 4 trận liên tiếp không thể đánh bại Les Bleus ở các giải đấu chính thức.