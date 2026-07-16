Thừa nhận kém Việt Nam ở ASEAN Cup 2026, HLV tuyển Thái Lan tự tin đoạt vé World Cup 2030

ANTD.VN - Chiến lược gia người Anh - Anthony Hudson thừa nhận Thái Lan lép vế trước Việt Nam trong cuộc đua vô địch ASEAN Cup 2026, song lại rất tự tin có thể đưa đội nhà tới World Cup 2030.

ASEAN Cup 2026 sẽ là lần đầu tiên HLV Anthony Hudson trình làng ở giải đấu khu vực, nơi nhà cầm quân người Anh gặp nhiều khó khăn về lực lượng khi các đội bóng Thai-League không chịu "nhả" quân.

Chỉ 30 trong 50 cái tên được HLV Anthony Hudson gửi giấy triệu tập nhận lời lên tuyển đợt này. Đó là lý do nhà cầm quân người Anh không tự tin vào mục tiêu vô địch.

"Không phải Thái Lan, Việt Nam mới là ứng cử viên sáng giá nhất", HLV Anthony Hudson trả lời khi truyền thông đề nghị ông nói về cuộc đua vô địch ASEAN Cup 2026.

"Chúng ta không thể xem nhẹ tuyển Việt Nam. Họ có kế hoạch tạm dừng giải đấu, tập trung đội tuyển trong một thời gian dài và chọn ra những cầu thủ giỏi nhất. Tất nhiên, chúng tôi cũng không để điều đó gây áp lực lên đội. Thái Lan với sự kết hợp cựu binh và cầu thủ trẻ sẽ cố gắng hết sức, đạt thành tích tốt nhất có thể tại giải", HLV Anthony Hudson chia sẻ thêm.

HLV Anthony Hudson lạc quan có thể đưa Thái Lan tới World Cup 2030

Đáng chú ý, nhà cầm quân người Anh đồng thời tiết lộ tham vọng cùng tuyển Thái Lan dự World Cup 2030.

"Trước khi chết, tôi muốn được thấy đội tuyển quốc gia Thái Lan tham dự World Cup. Tôi đang nói sự thật, và tôi tin chúng ta có thể làm được. Đó là kế hoạch chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện từ tháng 9-2026 trở đi", ông Anthony Hudson nói trước truyền thông Thái Lan.

Theo truyền thông Thái Lan, tháng 9 tới là thời điểm bóng đá nước này kích hoạt chiến dịch săn vé World Cup 2030 - đích ngắm cuối cùng của bản hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Thái Lan với ông Anthony Hudson.

Bản thân nhà cầm quân này cũng sớm trấn an và gieo kỳ vọng cho người hâm mộ thông qua những phát ngôn đầy tham vọng.

"Chúng tôi sẽ tận dụng thời gian này để đánh giá kỹ hơn các cầu thủ, và đến tháng 9, tuyển Thái Lan có 23 cầu thủ xuất sắc nhất. Chúng tôi sẽ giữ nguyên đội hình đó. Tôi nghĩ đội của chúng tôi đủ khả năng làm được điều đó (giành vé World Cup 2030). Bởi vì so với một số đội đã giành vé tham dự World Cup 2026, tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn có thể làm được".

Theo Daily News, FIFA đang tính toán mở rộng từ 48 lên 64 đội dự World Cup 2030. Khi ấy, số suất cho châu Á tăng lên, kéo theo cơ hội cho thầy trò HLV Anthony Hudson.

Trong lịch sử, Thái Lan từng hai lần vào tới vòng loại thứ ba (vòng loại cuối cùng) khu vực châu Á vào các kỳ 2002, 2018, thời điểm World Cup duy trì 32 đội và châu Á chỉ có 4,5 suất. Tới World Cup 2026 với lần đầu có 48 đội, châu Á có 8,5 suất song tuyển Thái Lan sớm dừng chân từ vòng loại thứ hai.