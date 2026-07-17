FIFA giao trọng tài châu Âu bắt chính chung kết Tây Ban Nha - Argentina

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa chính thức công bố tổ trọng tài điều khiển trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina, với việc trọng tài người Slovenia - Slavko Vincic được trao vinh dự bắt chính.

Đồng hành cùng ông Slavko Vincic là hai trợ lý đồng hương Tomaz Klancnik và Andraz Kovacic. Trọng tài thứ tư được giao cho Adham Makhadmeh (UAE), trong khi Mohammad Alkalaf (UAE) đảm nhiệm vai trò trợ lý trọng tài dự bị.

FIFA giao trọng tài Slavko Vincic bắt chính chung kết Tây Ban Nha - Argentina

Đây là lần đầu tiên Slavko Vincic được FIFA lựa chọn làm trọng tài chính của một trận chung kết World Cup. Vị "vua áo đen" 46 tuổi đã mang phù hiệu FIFA từ năm 2010 và là một trong những trọng tài giàu kinh nghiệm nhất của bóng đá châu Âu.

Trong hơn một thập kỷ cầm còi ở cấp độ quốc tế, Vincic từng được giao điều hành nhiều trận cầu đỉnh cao. Nổi bật là chung kết Europa League 2022 giữa Eintracht Frankfurt và Rangers, chung kết Champions League 2024 giữa Dortmund và Real Madrid, cùng hàng loạt trận đấu tại EURO 2020, trong đó có cuộc đối đầu giữa Italia và Bỉ ở vòng tứ kết.

Đến năm 2025, trọng tài người Slovenia tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của FIFA khi được phân công làm nhiệm vụ tại FIFA Club World Cup tổ chức ở Mỹ.

Tính đến trước trận chung kết World Cup 2026, Vincic đã điều hành tổng cộng 5 trận đấu tại các vòng chung kết World Cup, gồm 2 trận ở Qatar 2022 và 3 trận tại giải đấu năm nay.

Ở World Cup 2026, ông bắt chính 3 trận và đều không có đội bóng châu Âu nào: trận hòa 1-1 giữa Brazil và Morocco cùng chiến thắng 2-1 của Algeria trước Jordan tại vòng bảng, cộng với trận Mexico vượt qua Ecuador 2-0 ở vòng 1/16.

Trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina được kỳ vọng sẽ là màn so tài đỉnh cao của hai đội bóng thi đấu ấn tượng nhất giải. Bên cạnh cuộc chiến giữa những ngôi sao trên sân, màn điều hành của tổ trọng tài do ông Slavko Vincic đứng đầu cũng sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt, bởi mọi quyết định đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua giành chiếc cúp vàng World Cup 2026.