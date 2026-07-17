Nhận lệnh 'phải tham dự World Cup 2030', Indonesia mở chiến dịch nhập tịch mới

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Indonesia cùng các bộ, ngành liên quan đang tích cực phối hợp triển khai nhập tịch cho các cầu thủ con lai mới, sau chỉ thị "phải giành quyền tham dự World Cup 2030" của Tổng thống Prabowo Subianto.

Mới đây, ông Noor Korompot - Cố vấn của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Indonesia tiết lộ Bộ này cùng Bộ Thanh niên và Thể thao, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đang khẩn trương tiến hành các bước cần thiết để thực hiện chỉ thị của Tổng thống Prabowo Subianto, đó là "Indonesia phải giành quyền tham dự World Cup 2030".

Mục tiêu này là có cơ sở, khi Indonesia từng vào tới vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á và chỉ chịu thua Ả Rập Xê Út, Iraq ở vòng play-off tranh suất cuối cùng dự ngày hội bóng đá thế giới.

Theo ông Noor Korompot, PSSI sẽ lên danh sách những cầu thủ mới đủ điều kiện nhập tịch để chuẩn bị cho chiến dịch vòng chung kết Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030. Ngoài pháp lý thì còn phụ thuộc yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện đội tuyển.

Tiền vệ 20 tuổi đang chơi bóng tại Australia - Luke Vickery (trái) trong lễ tuyên thệ nhập tịch Indonesia hôm 16-7

Liên tiếp trong vài ngày qua, Indonesia đã công bố 2 cầu thủ nhập tịch mới là tiền đạo Mitchell Baker (19 tuổi, cao 1m96, gốc Australia, có mẹ người Indonesia, đang thi đấu cho CLB Vermont Green của Mỹ) và tiền vệ Luke Vickery (20 tuổi, sinh tại Mỹ, có bà ngoại người Indonesia, từng khoác áo U19 Australia, và hiện chơi cho CLB Macarthur ở giải VĐQG Australia).

Cả hai cầu thủ con lai mới này đều được nhập tịch nhanh chóng nhờ có huyết thống Indonesia, có thể khoác áo tuyển Indonesia ngay lập tức theo luật FIFA, và thể hiện nóng lòng lên tuyển quốc gia, với đích ngắm cao nhất là vòng loại World Cup 2030. Đây cũng chính là mục tiêu của các cầu thủ con lai khi nhập tịch Indonesia - được chơi ở cấp độ đội tuyển và có cơ hội dự World Cup sau khi không thể cạnh tranh suất ở các đội tuyển quốc gia khác.

Mitchell Baker và Luke Vickery là hai cái tên đầu tiên của giai đoạn nhập tịch thứ hai mà PSSI đang tích cực triển khai. Theo tiết lộ của ông Noor Korompot, PSSI đang tiếp cận đàm phán nhập tịch với 1 cầu thủ người Đức và 1 đến từ Hà Lan.

Trước đó trong giai đoạn 1 từ năm 2022 đến 2025, PSSI dưới thời đương kim chủ tịch Erick Thohir - tỉ phú, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, cựu Chủ tịch CLB Inter Milan (Italy), đội tuyển Indonesia đã nhập tịch và thu nạp thành công 20 cầu thủ gốc Hà Lan.

Dàn cầu thủ Hà Lan nhập tịch chất lượng này giúp đội tuyển Indonesia gia tăng giá trị lên tới 36,53 triệu euro, cao nhất lịch sử Đông Nam Á và xếp hạng 6 châu Á (tháng 3-2025).

Khác với giai đoạn 1, chiến dịch nhập tịch thứ 2 được Indonesia mở rộng ra các cầu thủ con lai ngoài Hà Lan như Australia, Mỹ, Đức..., giúp phong phú đội hình và quy tụ tối đa nguồn kiều bào đang chơi bóng tại khắp các giải chuyên nghiệp trên thế giới.

Chiến dịch nhập tịch chắc chắn sẽ giúp Indonesia gia tăng sức mạnh, chiều sâu đội hình và khiến các đối thủ châu Á phải dè chừng trong cuộc cạnh tranh vé World Cup 2030 tới đây.