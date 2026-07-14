VFF và Cục Cảnh sát Hình sự tăng cường phối hợp phòng, chống tiêu cực trong bóng đá

ANTD.VN - Trong khuôn khổ quy chế phối hợp, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) trong việc bảo đảm an ninh, an toàn và phòng, chống tiêu cực đối với đội tuyển Việt Nam xuyên suốt quá trình chuẩn bị và tham dự ASEAN Cup 2026.

Chiều 14-7, tại trụ sở VFF diễn ra cuộc họp giữa VFF và Cục Cảnh sát Hình sự nhằm đánh giá kết quả phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động bóng đá trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc có Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Đại tá Bùi Tuấn Anh – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự cùng đại diện một số đơn vị trực thuộc.

Buổi làm việc giữa đại diện VFF và Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an

Sau khi nghe các báo cáo, trao đổi và thảo luận về tình hình thực hiện công tác phối hợp trong thời gian qua, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, vi phạm pháp luật trong hoạt động bóng đá.

Hai đơn vị cũng thống nhất đẩy mạnh phối hợp trong công tác phòng, chống các hành vi tổ chức cá cược bóng đá trái phép, dàn xếp tỷ số và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến các giải đấu, trận đấu và hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức.

Đối với công tác chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - ASEAN Cup 2026, Cục Cảnh sát Hình sự sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ VFF trong việc bảo đảm an ninh, an toàn và phòng, chống tiêu cực đối với đội tuyển quốc gia Việt Nam trong quá trình chuẩn bị và tham dự giải.

Hai bên đồng thời tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại các trận đấu của tuyển Việt Nam trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình; chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi sử dụng pháo nổ, pháo sáng, gây rối trật tự công cộng của các cổ động viên quá khích, góp phần bảo đảm các trận đấu diễn ra an toàn, đúng quy định của các tổ chức bóng đá quốc tế.

VFF và Cục Cảnh sát Hình sự tăng cường phối hợp phòng, chống tiêu cực trong bóng đá

Bên cạnh đó, VFF và Cục Cảnh sát Hình sự sẽ phối hợp tổ chức các chương trình tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về phòng, chống tội phạm, phòng, chống tiêu cực trong bóng đá dành cho cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ, trọng tài và các lực lượng tham gia tổ chức các giải bóng đá.

Quy chế phối hợp cũng được lãnh đạo hai đơn vị thống nhất kiểm tra, đánh giá và sửa đổi, bổ sung (nếu cần), để bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

Bên cạnh đó, đề nghị Ban Kỷ luật VFF tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các CLB vi phạm quy định.

Cuộc họp cũng thống nhất tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các câu lạc bộ tham dự các giải đấu, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và điều kiện theo quy định của VFF.