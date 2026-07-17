Cầu thủ Anh và Pháp đều không muốn đá trận tranh giải Ba World Cup 2026

ANTD.VN - Tờ La Gazzetta dello Sport và L'Équipe đưa tin, các cầu thủ tuyển Anh và Pháp đều không muốn đá trận tranh giải Ba World Cup 2026 do mệt mỏi và chán nản.

Sau khi thất bại ở vòng bán kết trước lần lượt Tây Ban Nha và Argentina, Pháp và Anh sẽ tham dự trận tranh vị trí thứ 3 của World Cup 2026 lúc 4h00 sáng 19-7 theo giờ Việt Nam. Đây vốn là trận đấu gây tranh cãi ở Mundial bởi nhiều người cho rằng sự xuất hiện của nó là thừa.



Cầu thủ Anh và Pháp không muốn đá trận tranh giải Ba (Ảnh: La Gazzetta dello Sport)

Theo tờ La Gazzetta dello Sport, trận đấu xác định đội top 3 thế giới không nhận được nhiều sự hào hứng từ các cầu thủ. Sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha, HLV Didier Deschamps phải đối mặt với nhiệm vụ không hề đơn giản là vực dậy tinh thần các học trò. Trận tranh hạng Ba cũng sẽ là lần cuối cùng chiến lược gia 57 tuổi dẫn dắt đội tuyển Pháp trước khi nhường ghế HLV trưởng cho Zinedine Zidane.

Còn theo tờ L'Équipe, nhiều nguồn tin thân cận với các tuyển thủ Pháp cho biết toàn đội gần như không mặn mà với cuộc chạm trán tuyển Anh.

"Không ai muốn bước ra sân cả. Các cầu thủ đến World Cup với tham vọng chinh phục chức vô địch, vì thế việc phải đá trận tranh hạng Ba khiến tất cả đều thất vọng", tờ báo thể thao hàng đầu nước Pháp cho hay.

Tâm trạng ấy cũng không khác nhiều bên phía tuyển Anh. Sau khi để Argentina ngược dòng thắng 2-1 ở bán kết, HLV Thomas Tuchel thừa nhận đây là trận đấu mà không đội bóng nào mong muốn góp mặt.

"Không ai muốn thi đấu trận này, bởi mục tiêu của chúng tôi là vào chung kết và toàn đội đã làm tất cả để đạt được điều đó. Nhưng thực tế là chúng tôi vẫn phải ra sân. Là những cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ chuẩn bị và thi đấu hết mình trước tuyển Pháp", HLV Tuchel nói như một cách kích thích tâm lý học trò.

Cú sốc thất bại trước Tây Ban Nha được cho là vẫn ám ảnh phòng thay đồ Les Bleus. Ngay trong đêm sau trận bán kết, nhiều tuyển thủ đã xem lại băng hình trận đấu thay vì nghỉ ngơi để tìm lời giải cho màn trình diễn dưới sức và sự bất lực trước nhà đương kim vô địch châu Âu.

Bầu không khí trầm lắng khiến Deschamps phải nỗ lực tìm lại động lực cho các học trò. Dù không còn cơ hội tranh cúp vàng, chiến lược gia người Pháp vẫn muốn đội tuyển kết thúc World Cup bằng một chiến thắng và tấm Huy chương đồng, thay vì khép lại hành trình bằng thêm một thất bại.

Cầu thủ Pháp và Anh đều chán nản và mất động lực sau khi thua bán kết

Trong bối cảnh đó, HLV Deschamps nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ ít được thi đấu tại giải năm nay. Akliouche, Warren Zaire-Emery, Rayan Cherki, Malo Gusto hay Ibrahima Konaté đều được xem là những phương án có thể xuất hiện trong đội hình xuất phát.

Kylian Mbappe nhiều khả năng vẫn sẽ góp mặt. Tiền đạo đội trưởng tuyển Pháp không chỉ muốn giúp đội nhà giành vị trí thứ ba mà còn đang cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới với Lionel Messi, đồng thời hướng tới những cột mốc ghi bàn mới trong lịch sử các kỳ World Cup.

Bên phía tuyển Anh, Tuchel cũng được cho là sẽ thực hiện một số điều chỉnh nhân sự nhằm tạo cơ hội cho các cầu thủ dự bị sau hành trình căng thẳng tại Mỹ.

Dù trận tranh hạng Ba thường bị xem là cuộc đấu "không ai muốn tham dự", cả Anh và Pháp vẫn còn những mục tiêu riêng để hướng tới. Với Deschamps, đó là khép lại 14 năm gắn bó với đội tuyển bằng một chiến thắng. Còn với Tuchel, đây là cơ hội để tuyển Anh phần nào xoa dịu nỗi tiếc nuối sau khi bỏ lỡ tấm vé vào chung kết.