Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 lần đầu tiên được tổ chức

ANTD.VN - Sáng 15/8, họp báo thông tin về sự kiện Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 đã diễn ra, thu hút sự quan tâm đông đảo của các võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên, nghệ sĩ đến từ Hà Nội, các tỉnh, thành phố trong cả nước và nhiều đoàn quốc tế.

Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 (Hanoi International Martial Arts Festival 2026) sẽ được tổ chức từ ngày 7-9/8 tại Hoàng thành Thăng Long với thông điệp "Hào khí Thăng Long - Tinh hoa võ Việt". Đây là sự kiện văn hóa, thể thao và đối ngoại có quy mô quốc tế do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức theo Kế hoạch số 136/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội.

Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, một trong những Di sản Văn hóa Thế giới. Việc lựa chọn không gian di sản đặc biệt này thể hiện định hướng của thành phố Hà Nội trong việc gắn kết bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống với các hoạt động giao lưu quốc tế. Đồng thời, thành phố cũng hướng tới xây dựng những sản phẩm văn hóa, thể thao mang dấu ấn riêng của Thủ đô.

Theo Ban Tổ chức, Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 được tổ chức nhằm tôn vinh truyền thống thượng võ của dân tộc. Sự kiện góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị của các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam trong đời sống đương đại. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh Hà Nội văn hiến, hiện đại và hội nhập đến bạn bè quốc tế, giới thiệu đất nước, con người Việt Nam tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị của các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam trong đời sống đương đại.

Bên cạnh đó, Festival còn tạo không gian giao lưu giữa các tổ chức, liên đoàn và môn phái võ thuật trong nước với quốc tế. Các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy trao đổi chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. Bên cạnh đó, sự kiện được kỳ vọng khai thác hiệu quả giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao.

Ban Tổ chức dự kiến Festival sẽ thu hút khoảng 1.500 - 2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên và nghệ sĩ đến từ Hà Nội, các địa phương trong cả nước cùng nhiều đoàn quốc tế. Thành phần tham dự gồm các hội và liên đoàn võ thuật của Hà Nội, các đoàn võ thuật trong nước, các tổ chức võ thuật quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng đại diện đến từ nhiều quốc gia và khu vực như châu Âu, châu Phi, Trung Quốc, Hàn Quốc và nhiều nước khác.

Đồng thời, sự kiện được dự kiến có khoảng 10.000 - 15.000 lượt khán giả trực tiếp và hơn 100.000 lượt theo dõi trên các nền tảng truyền thông số. Trong thời gian diễn ra Festival, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long và các địa điểm biểu diễn, thi đấu trên địa bàn thành phố.

Ban Tổ chức cho biết Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 sẽ thu hút khoảng 1.500 - 2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên và nghệ sĩ đến từ Hà Nội, các địa phương trong cả nước cùng nhiều đoàn quốc tế

Festival được xây dựng theo hình thức kết hợp giữa trình diễn nghệ thuật, biểu diễn võ thuật, thi đấu thể thao, giao lưu cộng đồng, triển lãm và trải nghiệm văn hóa. Nhiều hoạt động nổi bật tại chương trình cũng sẽ được tổ chức như biểu diễn các môn võ thuật truyền thống và hiện đại, triển lãm võ phục, binh khí, hiện vật và tư liệu lịch sử về võ thuật, các chương trình giao lưu với công chúng cùng nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch và di sản của Thủ đô.

Đáng chú ý, 4 giải đấu và biểu diễn quy mô lớn sẽ được tổ chức tại thành phố Hà Nội, gồm Giải Taekwondo Hà Nội mở rộng từ ngày 5-8/8 tại Nhà thi đấu phường Phú Diễn, Giải Lân Sư Rồng Hà Nội mở rộng từ ngày 6-8/8 tại Nhà thi đấu xã Thanh Oai. Giải Wushu Hà Nội mở rộng từ ngày 11 đến 14/8 tại Nhà thi đấu phường Cầu Giấy, Giải Vovinam Hà Nội mở rộng sẽ được cập nhật thời gian và địa điểm trong thời gian sắp tới.

Với quy mô quốc tế cùng sự chuẩn bị đồng bộ, Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện văn hóa - thể thao tiêu biểu của Thủ đô. Festival góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, từng bước trở thành sự kiện thường niên có sức ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế.