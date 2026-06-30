ANTD.VN - Cuộc đối đầu giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy lúc 0h00 ngày 1-7 tại vòng 1/16 World Cup 2026 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, khi cả hai đều đang viết nên những cột mốc đáng nhớ trong lịch sử. Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, đại diện châu Âu là đội nắm nhiều cơ hội giành vé đi tiếp hơn, nhưng "Voi rừng" vẫn được đánh giá đủ khả năng tạo nên bất ngờ.

Hai đội sẽ gặp nhau trên sân AT&T (Mỹ) để tranh suất góp mặt ở vòng 1/8, nơi Brazil đã chờ sẵn sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Nhật Bản. Với cả Bờ Biển Ngà và Na Uy, đây đều là trận đấu mang ý nghĩa lịch sử, khi họ đứng trước cơ hội tiến sâu hơn bao giờ hết tại Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sau 25.000 lần mô phỏng, siêu máy tính Opta đưa ra tỉ lệ chiến thắng trong 90 phút nghiêng về Na Uy. Đại diện Bắc Âu có 56,1% khả năng giành chiến thắng, trong khi cơ hội dành cho Bờ Biển Ngà là 21,6%. Khả năng hai đội bất phân thắng bại sau thời gian thi đấu chính thức để phải bước vào hiệp phụ hoặc loạt luân lưu được xác định ở mức 22,3%.

Siêu máy tính dự đoán trận Bờ Biển Ngà vs Na Uy: Haaland sáng cửa đi tiếp

World Cup 2026 đang là giải đấu thành công nhất trong lịch sử bóng đá Bờ Biển Ngà. Sau 4 lần tham dự, "Voi rừng" cuối cùng cũng lần đầu vượt qua vòng bảng để góp mặt ở vòng knock-out.

Hai ngôi sao đáng chú ý nhất của Bờ Biển Ngà là Nicolas Pepe và Yan Diomande. Chỉ sau ba trận vòng bảng, Diomande đã thực hiện 10 pha rê bóng thành công và tạo ra 10 cơ hội cho đồng đội, trở thành nguồn cảm hứng lớn trong lối chơi tấn công của đội bóng châu Phi.

Dẫu vậy, lịch sử đối đầu với các đại diện châu Âu lại không đứng về phía Bờ Biển Ngà. Họ mới thắng 1 trong 5 trận gặp các đội bóng châu Âu tại World Cup và đều thất bại ở hai lần đối đầu gần nhất.

Sau 28 năm chờ đợi, Na Uy đã trở lại World Cup và ngay lập tức cho thấy họ không chỉ đến để góp mặt. Đoàn quân của HLV Stale Solbakken đánh bại Iraq và Senegal trước khi để thua Pháp ở lượt cuối trong trận đấu sử dụng nhiều cầu thủ dự bị.

Tâm điểm của Na Uy tiếp tục là Erling Haaland. Chân sút thuộc biên chế Man City đã ghi tới 4 bàn chỉ sau hai lần ra sân đầu tiên tại giải, trở thành ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới.

Không chỉ sở hữu Haaland, Na Uy còn chờ đợi sự trở lại của hàng loạt trụ cột như Martin Odegaard và Alexander Sorloth sau khi được nghỉ ngơi ở trận gặp Pháp. Với đội hình mạnh nhất, đại diện Bắc Âu được kỳ vọng sẽ phát huy tối đa sức mạnh hàng công để hướng tới tấm vé vào vòng 1/8.