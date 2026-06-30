Pháp hay Thụy Điển? Siêu máy tính Opta chỉ thẳng đội đi tiếp

ANTD.VN - Đội tuyển Pháp bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Theo dự đoán mới nhất từ siêu máy tính Opta, Les Bleus nắm lợi thế vượt trội trước Thụy Điển ở cuộc đối đầu lúc 4h00 sáng 1-7, giờ Việt Nam.

Qua 25.000 lần mô phỏng, siêu máy tính Opta đánh giá Pháp là đội có nhiều khả năng giành chiến thắng nhất ở vòng 1/16. Les Bleus sở hữu 75,1% cơ hội đánh bại Thụy Điển trong 90 phút thi đấu chính thức. Trong khi đó, xác suất để đại diện Bắc Âu tạo nên bất ngờ chỉ là 9,5%. Khả năng hai đội phải kéo nhau vào hiệp phụ hoặc loạt luân lưu được xác định ở mức 15,4%.

Tỉ lệ vô cùng áp đảo này cho thấy Pháp có thể không gặp quá nhiều khó khăn để giành tấm vé vào vòng 16 đội.

Opta dự đoán Pháp vs Thụy Điển: Les Bleus áp đảo mọi thông số

Thực tế, "Gà trống Gaulois" đang là một trong những đội tuyển gây ấn tượng mạnh nhất kể từ đầu giải. Thầy trò Didier Deschamps lần lượt vượt qua Senegal, Iraq và Na Uy để kết thúc vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ World Cup 1998, đội tuyển áo lam toàn thắng cả ba trận vòng bảng tại một giải đấu lớn. Đáng chú ý hơn, đó cũng là kỳ World Cup mà Pháp lên ngôi vô địch ngay trên sân nhà.

Không chỉ thắng thuyết phục, Les Bleus còn sở hữu sức tấn công bùng nổ. Họ đã ghi tối thiểu 3 bàn trong 4 trận World Cup liên tiếp và đang đứng trước cơ hội lập nên cột mốc chưa từng có trong lịch sử giải đấu nếu tiếp tục duy trì thành tích này ở trận gặp Thụy Điển.

Điểm tựa lớn nhất của Pháp vẫn là bộ đôi Kylian Mbappe và Ousmane Dembele. Hai ngôi sao này đều đã có 4 bàn thắng tại World Cup 2026 và liên tục tạo nên khác biệt ở những thời điểm quan trọng.

Bên cạnh đó, Michael Olise và Desire Doue mang đến sự sáng tạo cùng khả năng tạo đột biến, giúp hàng công Pháp trở nên đa dạng và rất khó bị bắt bài.

Trong khi đó, đội bóng của HLV Graham Potter giành quyền đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất sau chiến dịch vòng bảng đầy nỗ lực.

Hàng công chính là điểm sáng lớn nhất của đại diện Bắc Âu. Thụy Điển ghi tới 7 bàn sau ba trận, thành tích tốt nhất của họ ở vòng bảng một kỳ World Cup.

Viktor Gyokeres tiếp tục là niềm hy vọng số một khi dẫn đầu đội tuyển về số cú sút và số cơ hội tạo ra. Trong khi đó, Anthony Elanga duy trì phong độ rất cao với hai trận liên tiếp ghi bàn, còn Yasin Ayari cũng đã đóng góp 2 pha lập công.

Nhìn vào chất lượng đội hình, chiều sâu lực lượng cùng phong độ hiện tại, Pháp rõ ràng vượt trội so với Thụy Điển. Những thống kê từ Opta cũng cho thấy Les Bleus là đội sở hữu nhiều lợi thế nhất trong số các cặp đấu của vòng 1/16 để ghi tên mình vào vòng 1/8.