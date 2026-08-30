Xử phạt 2,65 tỉ đồng với hơn 1.100 phương tiện vi phạm giao thông ngày đầu nghỉ lễ

ANTD.VN - Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý 1.154 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 2,65 tỷ đồng.

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông và Công an thành phố Hà Nội về cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông nghỉ lễ 2-9, Phòng Cảnh sát giao thông đã huy động tối đa lực lượng, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông.

Trên tuyến đường bộ, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 1.154 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 2,65 tỷ đồng; tạm giữ 312 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe 111 trường hợp và tước giấy phép lái xe 9 trường hợp. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn là 253 trường hợp; vi phạm quá khổ, quá tải, cơi nới thùng xe là 24 trường hợp; vi phạm tốc độ là 16 trường hợp.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh vận tải

Trên tuyến đường sắt, Cảnh sát giao thông đã xử lý 22 trường hợp, xử phạt 17,85 triệu đồng.

Cũng trong ngày 29-8, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổng kiểm soát 469 phương tiện kinh doanh vận tải (gồm 279 xe vận tải hành khách và 190 xe vận tải hàng hóa).

Phát hiện 253 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ tại Hà Nội

Qua kiểm tra, đã phát hiện, xử lý 182 trường hợp vi phạm (125 xe hành khách, 57 xe hàng hóa), phạt tiền ước tính khoảng 197,9 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe 5 trường hợp. Các vi phạm chủ yếu là dừng, đỗ sai quy định (134 trường hợp); chở hàng trong khoang chở khách (6 trường hợp); quá tải, quá khổ (9 trường hợp); đi vào đường cấm, giờ cấm (2 trường hợp)...

Trong những ngày tới, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội tiếp tục duy trì lực lượng, phối hợp với Công an cấp xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, bảo đảm cho nhân dân đi lại an toàn trong suốt kỳ nghỉ lễ.