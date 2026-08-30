ANTD.VN - Hầu hết các thuốc đặc trị điều trị bệnh mạn tính đã có trong danh mục thuốc thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Cử tri kiến nghị bổ sung thuốc điều trị ngoại trú các bệnh mãn tính, bệnh hiểm nghèo

Bộ Y tế cho biết, cử tri Lâm Đồng phản ánh, danh mục thuốc BHYT không có một số loại thuốc đặc trị bệnh mãn tính, bệnh hiểm nghèo theo diện điều trị ngoại trú.

Đề nghị Bộ Y tế có kiến nghị sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc chữa đặc trị một số loại bệnh, ví dụ như bệnh suy thận ở mức độ 4 (điều trị bằng hình thức ngoại trú).

Trả lời cử tri, Bộ Y tế cho biết hiện nay, các thuốc điều trị suy thận mức độ 4 nhằm kiểm soát triệu chứng, làm chậm tiến triển của bệnh và hỗ trợ chức năng thận, như thuốc ức chế men chuyển để kiểm soát huyết áp, thuốc kiểm soát đường huyết, thuốc lợi tiểu, thuốc kích thích tạo hồng cầu,... đều có trong danh mục thuốc ban hành kèm theo Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế ban hành danh mục, tỷ lệ và điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Hầu hết các thuốc đặc trị điều trị bệnh mạn tính đã có trong danh mục thuốc thuộc phạm vi chi trả của Quỹ BHYT.

Bên cạnh đó, danh mục thuốc BHYT tại Việt Nam được ghi theo tên hoạt chất hoặc thành phần, không ghi hàm lượng, dạng bào chế và tên thương mại.

Vì vậy, việc lựa chọn thuốc thành phẩm được Quỹ BHYT tế thanh toán tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không bị giới hạn theo chỉ định điều trị, chuyên khoa điều trị hoặc bệnh cấp tính, mạn tính. Trên thực tế, số lượng thuốc thương mại được Quỹ BHYT chi trả lớn hơn số lượng thuốc trong danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 20/2022/TT-BYT.

Việc kê đơn, chỉ định thuốc trong điều trị ngoại trú được thực hiện theo Thông tư số 26/2025/TT-BYT ngày 30/6/2025 của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Y tế cho biết đang tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của BHYT nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.