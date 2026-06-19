Sau HLV Chu Đình Nghiêm, 12 cầu thủ rời CLB Hải Phòng

ANTD.VN - Sau khi mùa giải kết thúc, CLB Hải Phòng thông báo chia tay cùng lúc 12 cầu thủ, bao gồm nhiều trụ cột. Những biến động nhân sự tại đội bóng đất Cảng đang hút sự quan tâm lớn.

Ở những vòng cuối V-League 2025/26, CLB Hải Phòng chính thức chia tay HLV Chu Đình Nghiêm. Nhà cầm quân nội có thành tích đồ sộ bậc nhất Việt Nam khép lại hành trình 5 năm gắn bó với đội bóng đất Cảng với nhiều dấu ấn, để đón nhận thử thách mới tại CLB Ninh Bình.

Đáng chú ý, ngay sau khi mùa giải kết thúc, CLB Hải Phòng thông báo kết thúc hợp đồng với 12 cầu thủ, bao gồm: Đàm Tiến Dũng, Nguyễn Văn Vinh, Phạm Văn Luân, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Xuân Nam, Jourdain Ronaldo Fletcher, Luis Antonio, Lupeta, Ngô Văn Bắc, Triệu Việt Hưng và Bùi Tiến Dụng.

Ba trong số bốn ngoại binh của đội đã nói lời tạm biệt, duy nhất Joel Tagueu được giữ lại sau những màn trình diễn ổn định và hiệu quả trong suốt mùa giải 2025/26.

CLB Hải Phòng chia tay cùng lúc 12 cầu thủ

Sự ra đi của vị chiến lược gia giàu kinh nghiệm cùng hàng loạt cầu thủ trụ cột khiến đội bóng đứng trước nhữn thách thức không nhỏ. Việc tìm kiếm nhân tố thay thế và nhanh chóng ổn định bộ máy chuyên môn sẽ là nhiệm vụ cấp thiết đối với ban lãnh đạo đội bóng.

Mùa giải mới đang đến gần và Hải Phòng FC sẽ phải chạy đua với thời gian để hoàn thiện lực lượng.

Những thay đổi mạnh tay cho thấy quyết tâm làm mới đội hình, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu quá trình chuyển giao không đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Người hâm mộ đất Cảng lúc này chỉ có thể chờ đợi xem đội bóng sẽ mang đến diện mạo ra sao sau cuộc cải tổ quy mô lớn vừa được khởi động.