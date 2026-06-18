ANTD.VN - Cristiano Ronaldo và đồng đội gây thất vọng toàn tập khi tuyển Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa 1-1, ở lượt mở màn bảng K World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 18-6.

Trận ra quân của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 được kỳ vọng là sân khấu dành cho Cristiano Ronaldo. Khi Lionel Messi vừa lập hat-trick, còn Kylian Mbappe và Erling Haaland đều tỏa sáng với những cú đúp, người hâm mộ chờ đợi đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha đưa ra câu trả lời của riêng mình. Thế nhưng tại Houston, CR7 và đồng đội lại bất đắc dĩ làm nền cho trận đấu với điểm số lịch sử của Congo tại World Cup.

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Ronaldo bất lực, Bồ Đào Nha hòa mà như thua Congo

Ngay trước giờ bóng lăn, siêu sao 41 tuổi đã đi vào lịch sử. Ở tuổi 41 và 132 ngày, Ronaldo trở thành cầu thủ (không phải thủ môn) lớn tuổi nhất từng đá chính tại một kỳ World Cup. Đây cũng là lần thứ 6 anh góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, cân bằng kỷ lục mà Lionel Messi vừa thiết lập.

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Bầu không khí trên sân vận động gần như xoay quanh cái tên Ronaldo. Chỉ một pha chạm bóng ở những phút đầu cũng đủ khiến khán đài bùng nổ.

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Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian của hiệp một, Ronaldo gần như bị cô lập trước hệ thống phòng ngự nhiều tầng của Congo. Những pha di chuyển kéo giãn hàng thủ vẫn xuất hiện, nhưng cơ hội dứt điểm dành cho anh gần như không có.

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Trong lúc người đội trưởng gặp khó khăn, Bồ Đào Nha vẫn sớm tìm được lợi thế. Ngay phút thứ 6, từ đường tạt bóng chuẩn xác của Pedro Neto, Joao Neves bật cao đánh đầu tung lưới Congo, mở tỉ số trận đấu.

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Bàn thắng giúp đại diện châu Âu kiểm soát hoàn toàn thế trận. Họ tạo ra hàng loạt thống kê ấn tượng, từ số đường chuyền trong những phút đầu cho tới tỉ lệ chuyền chính xác vượt mức 93%. Nhưng sự áp đảo ấy không được chuyển hóa thành thêm bàn thắng.

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Congo gỡ hòa khó tin trước Bồ Đào Nha hùng mạnh

Ngay trước giờ nghỉ, Congo bất ngờ tạo nên khoảnh khắc lịch sử. Từ một quả tạt bên cánh phải, Yoane Wissa thoát xuống đánh đầu cận thành tung lưới Bồ Đào Nha, ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Trung Phi trong lịch sử các kỳ World Cup.

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Sang hiệp hai, mọi ánh mắt tiếp tục hướng về Ronaldo. Phút 68, anh có cơ hội đáng chú ý đầu tiên nhưng cú đá nối trong tư thế khó lại đi thiếu chính xác. Chỉ vài phút sau, siêu sao mang áo số 7 tiếp tục bỏ lỡ thêm một cơ hội tương tự khi đưa bóng đi chệch cột dọc.

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Congo có điểm số lịch sử ở World Cup

Đó cũng là những tình huống nguy hiểm nhất mà Ronaldo tạo ra trong trận đấu. Không lâu sau, anh ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho Bồ Đào Nha hưởng phạt đền. Những phản ứng quen thuộc của Ronaldo với các quyết định trên sân xuất hiện ngày một nhiều hơn khi thời gian trôi dần về cuối trận.

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Dù rất nỗ lực, Bồ Đào Nha không thể tìm được bàn thắng thứ hai. Trong khi đó, Congo phòng ngự đầy kiên cường để bảo toàn tỉ số hòa 1-1 cho tới tiếng còi mãn cuộc.

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Sau khi Tây Ban Nha bị Cape Verde cầm hòa 0-0, đây tiếp tục là cơn địa chấn lớn nữa của World Cup 2026. Kết quả này giúp Congo giành điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup. Với Bồ Đào Nha và cá nhân Ronaldo, đây là lời cảnh báo sớm cho tham vọng tiến sâu tại giải đấu năm nay.