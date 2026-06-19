An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thể thao

Thua đau Mexico, Hàn Quốc thất thế vào vòng 1/16

0 bình luận
Lê Vinh

ANTD.VN - Thất bại 0-1 trước chủ nhà Mexico đẩy Hàn Quốc vào thế buộc phải thắng Nam Phi ở lượt trận cuối cùng bảng A, mới có hy vọng tiến vào vòng knock-out.

Một khoảnh khắc mất tập trung của thủ môn Kim Seung-gyu đã khiến Hàn Quốc phải trả giá đắt trong cuộc đối đầu nhàm chán với Mexico ở lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026, sáng 19-6.

20260619-093549-724-3541.jpg

Đó là tình huống ở phút 50, thủ môn Kim Seung-gyu bất ngờ mắc sai lầm nghiêm trọng khi xử lý bóng thiếu dứt khoát ngay trước khung thành đội nhà. Luis Romo lập tức tận dụng cơ hội để đưa bóng vào lưới trống, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chiến thắng thứ hai liên tiếp giúp Mexico có trọn vẹn 6 điểm sau hai lượt trận, trở thành đội đầu tiên chính thức giành quyền vào vòng 1/16 (32 đội) của World Cup 2026 trước một vòng đấu.

20260619-093700-914-4611.jpg
Hàn Quốc (tím) buộc phải thắng Nam Phi ở lượt cuối để hy vọng

Ngược lại, Hàn Quốc từ vị thế đầy thuận lợi đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn hơn rất nhiều. Sau màn ra quân ấn tượng thắng CH Séc, đội bóng của HLV Hong Myung-bo giờ đây buộc phải chờ tới lượt trận cuối để tự quyết định số phận.

Thất bại trước Mexico không chỉ khiến Hàn Quốc mất điểm mà còn làm giảm đáng kể lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Với những gì đã diễn ra, đại diện châu Á cần nhanh chóng đứng dậy và thắng Nam Phi, nếu không muốn hành trình tại World Cup 2026 sớm trở nên dang dở chỉ vì một sai lầm tai hại.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Hàn Quốc #World Cup 2026

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng