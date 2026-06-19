Thua đau Mexico, Hàn Quốc thất thế vào vòng 1/16

ANTD.VN - Thất bại 0-1 trước chủ nhà Mexico đẩy Hàn Quốc vào thế buộc phải thắng Nam Phi ở lượt trận cuối cùng bảng A, mới có hy vọng tiến vào vòng knock-out.

Một khoảnh khắc mất tập trung của thủ môn Kim Seung-gyu đã khiến Hàn Quốc phải trả giá đắt trong cuộc đối đầu nhàm chán với Mexico ở lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026, sáng 19-6.

Đó là tình huống ở phút 50, thủ môn Kim Seung-gyu bất ngờ mắc sai lầm nghiêm trọng khi xử lý bóng thiếu dứt khoát ngay trước khung thành đội nhà. Luis Romo lập tức tận dụng cơ hội để đưa bóng vào lưới trống, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

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Chiến thắng thứ hai liên tiếp giúp Mexico có trọn vẹn 6 điểm sau hai lượt trận, trở thành đội đầu tiên chính thức giành quyền vào vòng 1/16 (32 đội) của World Cup 2026 trước một vòng đấu.

Hàn Quốc (tím) buộc phải thắng Nam Phi ở lượt cuối để hy vọng

Ngược lại, Hàn Quốc từ vị thế đầy thuận lợi đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn hơn rất nhiều. Sau màn ra quân ấn tượng thắng CH Séc, đội bóng của HLV Hong Myung-bo giờ đây buộc phải chờ tới lượt trận cuối để tự quyết định số phận.

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Thất bại trước Mexico không chỉ khiến Hàn Quốc mất điểm mà còn làm giảm đáng kể lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Với những gì đã diễn ra, đại diện châu Á cần nhanh chóng đứng dậy và thắng Nam Phi, nếu không muốn hành trình tại World Cup 2026 sớm trở nên dang dở chỉ vì một sai lầm tai hại.