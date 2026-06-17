Thông báo của Ban Tổ chức Giải Pickleball 50 năm Báo An ninh Thủ đô

ANTD.VN -Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026) và hướng tới dấu mốc 50 năm Báo An ninh Thủ đô xuất bản số đầu (15/8/1976 – 15/8/2026), Ban Biên tập An ninh Thủ đô tổ chức “Giải Pickleball 50 năm Báo An ninh Thủ đô”.

- Thời gian dự kiến diễn ra ngày 10/7/2026 (Thứ Sáu),

- Địa điểm: Tại sân Ballburn Pickleball, 614 đường Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Quy mô giải đấu gồm 50 cặp đôi thi đấu (100 vận động viên), tương ứng con số 50 năm Báo An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên. Trong đó, có 20 đôi Nam – Nam, 20 đôi Nam – Nữ, 10 đôi Nam – Nam (lãnh đạo chỉ huy, khách mời), tranh tài để giành cúp, huy chương, các giải thưởng gồm tiền mặt và quà tặng hấp dẫn.

Dự kiến có nhiều cơ quan báo chí, truyền thông, nền tảng tham gia truyền thông trước, trong và sau giải đấu. Sự kiện được livestream trực tiếp trên Báo Điện tử An ninh Thủ đô, fanpage Báo An ninh Thủ đô, kênh YouTube Báo An ninh Thủ đô.

Giải đấu được tổ chức với mục tiêu tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành công an, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ và cộng đồng thể thao yêu thích Pickleball.

Trân trọng kính mời các doanh nghiệp tham gia tài trợ, đồng hành cùng dấu mốc 50 năm An ninh Thủ đô – Lan tỏa giá trị bền vững, qua Giải Pickleball 50 năm Báo An ninh Thủ đô. Kính mời các CLB Pickleball, các Pick thủ đăng ký tham gia giải. Mỗi vận động viên được đăng ký tham gia 1 nội dung thi đấu (nam - nam hoặc nam - nữ). Lệ phí tham gia giải là 500.000 đồng/vận động viên. 100% các vận động viên tham gia giải sẽ được nhận kỷ niệm chương được thiết kế, chế tác riêng mang dấu ấn 50 năm Báo An ninh Thủ đô.

Vui lòng kết nối ông Lê Hữu Thắng, cán bộ Ban Trị sự Báo An ninh Thủ đô (điện thoại/zalo 0906268698, số tài khoản 0011004320043, Vietcombank chủ TK Lê Hữu Thắng) để đăng ký tham gia giải và nộp lệ phí. Do số lượng chỉ có 50 cặp đôi thi đấu, nên BTC ưu tiên nhận đăng ký và chốt danh sách những cặp đôi đã hoàn tất nộp kinh phí, cho đến khi đủ số lượng công bố.