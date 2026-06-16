Tây Ban Nha hòa sốc đội lần đầu dự World Cup

ANTD.VN - World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến thêm một cú sốc lớn khi Tây Ban Nha - ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, bị tân binh vô danh Cape Verde cầm hòa 0-0 ở lượt trận mở màn bảng H.

Nếu nhìn vào tương quan lực lượng trước giờ bóng lăn, hiếm ai nghĩ đại diện châu Phi có thể giành điểm. Tây Ban Nha bước vào giải đấu với vị thế đương kim vô địch EURO 2024 và được đánh giá là một trong những đội tuyển sở hữu lối chơi hoàn thiện nhất thế giới. Trong khi đó, Cape Verde mới lần đầu tiên góp mặt ở vòng chung kết World Cup và nhiều CĐV còn không biết quốc gia Phi châu này.

Tây Ban Nha hoàn toàn bất lực trước Cape Verde

Nhưng bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ và trận đấu trên sân cỏ nước Mỹ là minh chứng rõ ràng nhất.​

Như thường lệ, Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn thế trận. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente cầm bóng vượt trội (74%), liên tục dồn ép đối thủ và gần như chỉ chơi trên phần sân Cape Verde trong phần lớn thời gian thi đấu.

Đội bóng áo trắng chơi kiên cường

Tuy nhiên, sự áp đảo ấy lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Việc thiếu vắng hai mũi tấn công biên quan trọng nhất là Lamine Yamal và Nico Williams trong đội hình xuất phát khiến khả năng tạo đột biến của La Roja suy giảm đáng kể. Tây Ban Nha vẫn tổ chức được nhiều pha phối hợp đẹp mắt, nhưng những tình huống cuối cùng lại thiếu đi sự sắc bén cần thiết để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Không ít lần các chân sút áo đỏ tìm thấy khoảng trống trước khung thành, nhưng tất cả đều phải bất lực trước màn trình diễn xuất thần của thủ môn Vozinha.

Yamal chưa thể phát huy phẩm chất

Ở tuổi 40, người gác đền kỳ cựu của Cape Verde đã trải qua một trong những trận đấu đáng nhớ nhất sự nghiệp. Anh liên tiếp từ chối những cơ hội nguy hiểm của Tây Ban Nha bằng các pha phản xạ xuất sắc, khả năng chọn vị trí hợp lý và sự tập trung đáng kinh ngạc xuyên suốt 90 phút.

Thủ môn Vozinha có màn trình diễn để đời

Mỗi lần Tây Ban Nha tiến gần đến bàn thắng cũng là lúc Vozinha xuất hiện để dập tắt hy vọng của đối thủ.

Nhận thấy thế trận bế tắc, HLV De la Fuente quyết định tung cả Lamine Yamal lẫn Nico Williams vào sân trong hiệp hai với hy vọng tạo nên khác biệt. Tuy nhiên, ngay cả khi sở hữu những quân bài tấn công tốt nhất, Tây Ban Nha vẫn không thể tìm được đường vào khung thành Cape Verde.

Cape Verde có trận đấu lịch sử

Càng về cuối trận, sự sốt ruột càng hiện rõ trên gương mặt các cầu thủ áo đỏ. Những pha xử lý thiếu chính xác và các cú dứt điểm vội vàng khiến họ đánh mất sự hiệu quả vốn có.​

Trong khi đó, Cape Verde thi đấu với tinh thần quả cảm, duy trì cự ly đội hình hợp lý và bảo vệ thành quả bằng tất cả những gì mình có.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại một buổi tối đáng quên với Tây Ban Nha nhưng lại mở ra một chương lịch sử mới cho bóng đá Cape Verde. Đây là cơn "địa chấn" lớn nhất kể từ đầu World Cup năm nay.

Một điểm giành được trước ứng viên vô địch World Cup là thành tích vượt ngoài mong đợi với đội bóng lần đầu tham dự Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Với Tây Ban Nha, trận hòa này là lời cảnh báo sớm về những thử thách đang chờ phía trước. Họ vẫn được đánh giá là một trong những đội tuyển mạnh nhất giải đấu, nhưng màn trình diễn trước Cape Verde cho thấy La Roja sẽ cần cải thiện đáng kể khả năng tận dụng cơ hội nếu muốn hiện thực hóa tham vọng chinh phục cúp vàng thế giới.