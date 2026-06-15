Công an Hà Nội FC bội thu giải thưởng tại V-League Awards 2026

ANTD.VN - Thầy trò HLV Mano Polking giành một loạt danh hiệu tập thể, cá nhân tại buổi lễ tổng kết mùa giải chuyên nghiệp quốc gia - V-League Awards 2026.

Chiều 15-6, tại Hà Nội, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức V-League Awards 2026 nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc trong mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025/26.

Tại đây, CLB Công an Hà Nội được vinh danh ở một loạt hạng mục danh giá.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương cùng lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Công ty VPF chúc mừng CLB Công an Hà Nội vô địch V-League 2025/26

Theo đó, Công an Hà Nội đoạt chức vô địch V-League với 64 điểm/26 vòng đấu, trở thành một trong hai nhà vô địch có tổng điểm cao nhất lịch sử giải đấu, bên cạnh Hà Nội FC năm 2018.

HLV Mano Polking được vinh danh HLV xuất sắc nhất mùa giải, khi dẫn dắt tập thể đội bóng ngành Công an bất bại lượt đi và đoạt chức vô địch sớm 3 vòng đấu.

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2025/26 thuộc về tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải, với những đóng góp quan trọng, bền bỉ trong suốt hành trình lên ngôi của tập thể CLB Công an Hà Nội.

Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất V-League. Tiền đạo 22 tuổi nổi bật với chuỗi 6 trận ghi bàn liên tiếp (tổng cộng 10 bàn thắng) ở giai đoạn cuối mùa, góp phần vào chức vô địch sớm 3 vòng đấu của CLB Công an Hà Nội.

HLV Kim Sang-sik trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V-League cho Quang Hải

Ngoại binh Alan giành Vua phá lưới V-League với 16 pha lập công. Đây là mùa thứ hai liên tiếp tiền đạo người Brazil chiến thắng danh hiệu cao quý này, cùng trong màu áo Công an Hà Nội.

Bàn thắng đẹp nhất mùa giải thuộc về hậu vệ Đoàn Văn Hậu (Công an Hà Nội FC), với cú sút từ giữa sân làm tung lưới chủ nhà Thanh Hoá tại trận đấu vòng 10.

CLB Công an Hà Nội đồng thời áp đảo đội hình tiêu biểu với 6 cái tên góp mặt, gồm: HLV Mano Polking, các cầu thủ Quang Hải, Đình Bắc, Alan, Quang Vinh và Nguyễn Filip.

CLB Công an Hà Nội góp 6 cái tên trong đội hình tiêu biểu V-League 2025/26

Cũng tại V-League Awards 2026, ban tổ chức vinh danh các tập thể, cá nhân khác có thành tích xuất sắc mùa giải qua.

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