ANTD.VN - World Cup 2026 đã xác định đội tuyển đầu tiên góp mặt ở vòng 1/16. Đó là chủ nhà Mexico, sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai bảng A diễn ra sáng 19-6.

Bước vào trận đấu với cùng 3 điểm sau lượt mở màn, cả Mexico lẫn Hàn Quốc đều hiểu rằng một chiến thắng nữa sẽ giúp họ chạm tay vào tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu cân bằng và căng thẳng, đại diện Bắc Mỹ là đội tận dụng cơ hội tốt hơn để giành trọn 3 điểm.

World Cup 2026 xác định đội đầu tiên vào vòng loại trực tiếp là chủ nhà Mexico

Khi trận đấu vẫn đang giằng co, bước ngoặt bất ngờ xuất hiện ngay đầu hiệp hai. Phút 50, thủ môn Kim Seung-gyu mắc sai lầm đáng tiếc trong tình huống xử lý bóng ngay trước khung thành. Luis Romo lập tức chớp thời cơ, đưa bóng vào lưới trống để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Javier Aguirre có 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, chắc chắn đứng trong 2 vị trí dẫn đầu bảng A và trở thành đội tuyển đầu tiên vào vòng 1/16 trước một lượt đấu.

Bảng A sau hai lượt trận

Trong khi đó, thất bại khiến Hàn Quốc đánh mất lợi thế trong cuộc đua tại bảng A. Sau khởi đầu ấn tượng ở ngày ra quân, đội bóng xứ kim chi giờ đây sẽ phải chờ đến lượt trận cuối cùng với Nam Phi để quyết định số phận của mình.

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Với Mexico, mục tiêu trước mắt không chỉ là tấm vé vào vòng 1/16 mà còn là ngôi đầu bảng A. Còn với Hàn Quốc, mọi thứ đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều chỉ sau một khoảnh khắc sai lầm mang tính bước ngoặt.