ANTD.VN - Canada đã tạo nên chiến thắng đậm nhất của mình tại World Cup 2026 khi đè bẹp Qatar với tỉ số 6-0, ở lượt trận thứ hai bảng B. Trận đấu chứng kiến màn trình diễn bùng nổ của đội bóng Bắc Mỹ cùng sự sụp đổ toàn diện của đại diện châu Á sau khi bị 2 thẻ đỏ.

Ngay từ những phút đầu, Canada đã ép sân liên tiếp và tìm được bàn mở tỉ số ở phút 16. Từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Cyle Larin nhanh chân dứt điểm tung lưới Qatar, đưa đội nhà vượt lên dẫn trước.

Jonathan David lập hattrick cho Canada

Lợi thế tiếp tục được nhân đôi ở phút 29. Jonathan David nhận bóng bên ngoài vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn đối phương, nâng tỉ số lên 2-0.

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Bước ngoặt lớn nhất của trận đấu đến chỉ ít phút sau đó. Phút 33, Homam Al Amin nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi trọng tài tham khảo VAR. Quyết định này khiến Qatar mất người từ rất sớm và gần như đánh mất cơ hội tạo nên cuộc lật ngược tình thế.

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Tận dụng lợi thế hơn người, Canada gia tăng sức ép và tiếp tục có bàn thắng ngay trước giờ nghỉ. Phút 45+3, Jonathan David hoàn tất cú đúp sau một pha dứt điểm chính xác, giúp Canada khép lại hiệp một với lợi thế dẫn 3-0.

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Nếu hiệp một là khó khăn thì hiệp hai thực sự trở thành cơn ác mộng với đội bóng của HLV Julen Lopetegui.

Nhận 2 thẻ đỏ, Qatar thua thảm chủ nhà Canada

Phút 53, VAR thêm một lần can thiệp. Assim Omer Madibo bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng nguy hiểm khiến Ismael Kone chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Chỉ còn 9 người trên sân, Qatar hoàn toàn đánh mất khả năng chống đỡ trước sức ép ngày càng lớn từ đối thủ.

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Trong thế trận một chiều, bàn thắng thứ tư đến như điều tất yếu. Phút 64, Nathan Saliba, cầu thủ vừa được tung vào sân thay Kone, thực hiện cú đá phạt hàng rào đẹp mắt đánh bại thủ thành Qatar nâng cách biệt lên 4 bàn.

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Đến phút 75, vận đen tiếp tục đeo bám đại diện châu Á. Từ một tình huống căng ngang nguy hiểm, Mohammad Al Mannai lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà, nâng tỉ số lên 5-0 cho Canada.

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Dù đã có cách biệt an toàn, Canada vẫn không giảm nhịp độ tấn công. Ở phút bù giờ thứ hai, Jonathan David hoàn tất ngày thi đấu xuất sắc bằng bàn thắng thứ ba của riêng mình sau đường kiến tạo thuận lợi từ Saliba, khép lại chiến thắng hủy diệt 6-0.

Canada tạm dẫn đầu bảng B

Hat-trick này giúp tiền đạo chủ lực của Canada trở thành ngôi sao sáng nhất trận đấu, đồng thời khẳng định vai trò đầu tàu của anh trong hành trình chinh phục World Cup 2026 của đội tuyển Bắc Mỹ.

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Với chiến thắng tưng bừng trước Qatar, Canada không chỉ chiếm ngôi đầu bảng B mà còn gửi đi lời cảnh báo mạnh mẽ tới các đối thủ trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Ngược lại, Qatar phải nhanh chóng đứng dậy sau thất bại nặng nề nhất của họ kể từ đầu giải nếu không muốn sớm nói lời chia tay World Cup 2026.