ANTD.VN - Cristiano Ronaldo tiếp tục trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau trận hòa 1-1 giữa Bồ Đào Nha và Congo. Tuy nhiên lần này, sự chú ý không đến từ một bàn thắng hay khoảnh khắc thiên tài quen thuộc, mà xuất phát từ màn trình diễn đáng quên của siêu sao 41 tuổi.

Trước khi trận đấu diễn ra, mọi ánh mắt đều hướng về Ronaldo. Chỉ một ngày sau khi Lionel Messi lập hat-trick giúp Argentina đánh bại Algeria, người hâm mộ chờ đợi một màn đáp trả tương xứng từ cầu thủ vốn được coi là đại kình địch của El Pulga.

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Nhưng thay vì tỏa sáng, Ronaldo lại trải qua một trong những trận đấu nhạt nhòa nhất của mình tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Ronaldo đang là gánh nặng của tuyển Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỉ số từ rất sớm của Joao Neves. Dẫu vậy, sai sót nơi hàng thủ đã khiến họ bị Yoane Wissa trừng phạt trước khi hiệp một khép lại. Tỉ số hòa 1-1 được giữ nguyên đến hết trận và khiến thầy trò Roberto Martinez đánh rơi hai điểm đáng tiếc.

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Điều đáng lo hơn với người hâm mộ Bồ Đào Nha là Ronaldo gần như không tạo ra được bất kỳ ảnh hưởng đáng kể nào lên lối chơi của đội nhà.

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Trong suốt hiệp một, CR7 không tung ra cú dứt điểm nào, không tạo cơ hội ghi bàn, không có pha qua người thành công và cũng không thắng bất kỳ tình huống tranh chấp tay đôi nào. Những thống kê ấy trở nên đáng chú ý hơn khi Bồ Đào Nha kiểm soát tới 80% thời lượng bóng trong 45 phút đầu tiên.

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Sau trận đấu, chuyên trang Sofascore chấm Ronaldo 6,1 điểm - thấp nhất trong đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha. Nếu tính cả hai đội, anh chỉ nhỉnh hơn thủ môn Lionel Mpasi của Congo với điểm số 6,0.

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Con số ấy phản ánh chính xác những gì diễn ra trên sân. Ronaldo vẫn xuất hiện ở những vị trí quen thuộc, vẫn liên tục đòi bóng và cố gắng tìm kiếm cơ hội ghi bàn, nhưng hiệu quả gần như bằng không.

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Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều cổ động viên cho rằng Bồ Đào Nha đang gặp một nghịch lý. Họ sở hữu một thế hệ tài năng với Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Joao Neves hay Francisco Conceicao, nhưng lối chơi đôi khi vẫn xoay quanh việc tìm cách đưa bóng đến chân Ronaldo.

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Khoảnh khắc gây tranh cãi nhất xuất hiện ở phút 68. Từ pha căng ngang thuận lợi của Francisco Conceicao, Bruno Fernandes đang ở vị trí rất đẹp để dứt điểm. Tuy nhiên, Ronaldo bất ngờ lao vào cắt mặt đồng đội và tung cú sút đi chệch khung thành.

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Tình huống này lập tức tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội.

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Nhiều ý kiến cho rằng Bruno Fernandes có cơ hội ghi bàn rõ ràng hơn. Một số cổ động viên thậm chí nhận định Ronaldo đang quá cá nhân, dẫn tới những quyết định thiếu hợp lý trong các pha xử lý cuối cùng.

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Thực tế, đây không phải lần đầu tiên xuất hiện quan điểm đó. Từ EURO 2024 cho tới vòng loại World Cup 2026, đã có không ít chuyên gia đặt câu hỏi liệu Bồ Đào Nha có đang hy sinh sự linh hoạt của tập thể để duy trì vai trò trung tâm cho Ronaldo hay không.

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Đó là một vấn đề nhạy cảm nhưng ngày càng khó né tránh.

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Ronaldo vẫn là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha. Kinh nghiệm, tầm ảnh hưởng và bản lĩnh của anh là điều không ai phủ nhận. Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao luôn là cuộc chơi của hiện tại thay vì quá khứ. Ở tuổi 41, những hạn chế về tốc độ, khả năng tranh chấp và cường độ hoạt động của Ronaldo đang hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

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Trận hòa trước CHDC Congo có thể chỉ là một cú sảy chân, nhưng nó cũng phơi bày bài toán lớn nhất của Bồ Đào Nha. Ronaldo vẫn là huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước này, nhưng ở thời điểm hiện tại, anh dường như đang trở thành gánh nặng nhiều hơn là điểm tựa.

Khi cả hệ thống vẫn cố gắng phục vụ một tiền đạo 41 tuổi đang vật lộn tìm lại ảnh hưởng lên trận đấu, Bồ Đào Nha có nguy cơ tự giới hạn sức mạnh của chính mình. Muốn tiến xa tại World Cup 2026, thầy trò Roberto Martinez có lẽ cần giải phóng tập thể khỏi cái bóng quá lớn mang tên Cristiano Ronaldo.

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