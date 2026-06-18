Hơn 250 VĐV tranh tài tại Giải Pickleball các CLB Báo chí - Truyền hình và Doanh nghiệp toàn quốc lần thứ I

ANTD.VN - Sáng 18-6, Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt phối hợp với Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) và Tập đoàn Truyền thông G8 tổ chức họp báo công bố Giải Pickleball các CLB Báo chí - Truyền hình và Doanh nghiệp toàn quốc lần thứ I - 2026, tranh Cúp "Nhân tài Việt".

Trung tướng, GS.TS, Nhà báo Nguyễn Đình Chiến - Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí Nhân lực Nhân tài Việt, Trưởng Ban tổ chức, Thành viên BTC và các cơ quan báo chí, đơn vị doanh nghiệp, đại diện 21 đội- CLB tham gia giải chụp ảnh lưu niệm.

Giải đấu được tổ chức hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 / 21-6-2026), đồng thời tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cơ quan báo chí, truyền hình, doanh nghiệp, đơn vị quản lý nhà nước và lực lượng vũ trang trên phạm vi cả nước.

Giải năm nay quy tụ 21 câu lạc bộ với hơn 250 vận động viên tham gia thi đấu. Bên cạnh các cơ quan báo chí, truyền hình như Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), Truyền hình Công an nhân dân (ANTV), Báo An ninh Thủ đô, Báo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Phổ biến và Tham vấn Pháp luật..., giải còn có sự góp mặt của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang.

GS.TS, Trung tướng, Nhà báo Nguyễn Đình Chiến phát biểu tại lễ công bố giải đấu

Phát biểu tại họp báo, GS.TS, Trung tướng, Nhà báo Nguyễn Đình Chiến nhấn mạnh, giải đấu được tổ chức với mong muốn tạo nên sân chơi lành mạnh, bổ ích và giàu tính kết nối; không chỉ là nơi để các vận động viên tranh tài mà còn là dịp để những người làm báo, các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và đối tác gặp gỡ, giao lưu, tăng cường hợp tác.

Theo điều lệ, nội dung đồng đội có 21 đội tham dự, được chia thành 7 bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Bảy đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tranh Cúp Seri A. Các đội còn lại tiếp tục thi đấu tại Cúp Seri B nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, cọ xát cho các vận động viên.

Ở nội dung lãnh đạo, 10 đôi vận động viên sẽ thi đấu vòng tròn để xác định các đội xuất sắc vào vòng bán kết và chung kết.

Giải Pickleball các CLB Báo chí - Truyền hình và Doanh nghiệp toàn quốc lần thứ I - 2026 sẽ diễn ra ngày 20-6 tại Trung tâm Thể thao - Văn hóa phường Cầu Giấy, số 35 Trần Quý Kiên, Hà Nội.

Ban tổ chức kỳ vọng giải đấu không chỉ là sự kiện thể thao chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam mà còn trở thành diễn đàn kết nối cộng đồng báo chí, truyền thông và doanh nghiệp trên toàn quốc; góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, thúc đẩy phong trào pickleball phát triển mạnh mẽ, hướng tới xây dựng một giải đấu thường niên có uy tín và quy mô toàn quốc.

CLB An ninh Thủ đô Pickleball là một trong những đơn vị báo chí tham gia giải đấu, tiếp tục hưởng ứng phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, tăng cường giao lưu giữa những người làm báo trong cả nước.