ANTD.VN - Cuộc tranh luận về vai trò của Cristiano Ronaldo tại World Cup 2026 tiếp tục nóng lên sau trận hòa 1-1 của Bồ Đào Nha trước Congo. Lần này, người lên tiếng là Kevin-Prince Boateng, cựu tuyển thủ Ghana từng thi đấu cho nhiều đội bóng lớn tại châu Âu.

Theo Boateng, Ronaldo vẫn có thể đóng vai trò quan trọng với đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng không còn phù hợp để đá chính thường xuyên nếu mục tiêu của đội bóng là chinh phục chức vô địch thế giới.

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Trong phát biểu mới nhất, cựu tiền vệ AC Milan và Barcelona cho rằng đã đến lúc CR7 cân nhắc thay đổi vai trò vì lợi ích chung của tập thể.

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"Tôi nói thật, nếu là một cầu thủ thực sự đặt đội bóng lên trên hết, Ronaldo nên lùi lại và tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ tỏa sáng", Boateng chia sẻ.

Ronaldo được khuyên lùi lại để Bồ Đào Nha tiến lên

Nhận định của cựu danh thủ Ghana xuất phát từ màn trình diễn gây thất vọng của Ronaldo trong trận ra quân bảng K. Dù được HLV Roberto Martinez trao suất đá chính và thi đấu trọn vẹn 90 phút, tiền đạo 41 tuổi hoàn toàn mờ nhạt trên hàng công.

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Ronaldo không có cú sút trúng đích nào, không rê bóng thành công, không tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội và cũng không kiếm về được tình huống đá phạt nguy hiểm nào. Sau trận đấu, anh bị nhiều trang thống kê chấm điểm thấp nhất trong đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha.

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Boateng cho rằng sự hiện diện của Ronaldo đôi khi vô tình khiến lối chơi của Bồ Đào Nha trở nên thiếu tự nhiên.

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"Theo tôi, Bồ Đào Nha vận hành tốt hơn khi không quá phụ thuộc vào Ronaldo. Khi anh ấy có mặt trên sân, các cầu thủ thường cố gắng tìm cách chuyền bóng cho anh ấy trong mọi tình huống. Điều đó tạo ra áp lực không cần thiết cho cả đội", cựu tiền vệ sinh năm 1987 nhận xét.

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Dù vậy, Boateng không phủ nhận giá trị của chân sút từng 5 lần giành Quả bóng vàng: "Nếu muốn tiến xa tại World Cup, Bồ Đào Nha nên để những cầu thủ khác đá chính và sử dụng Ronaldo trong 15 hoặc 20 phút cuối trận. Khi đó anh ấy vẫn đủ khả năng tạo ra khác biệt".

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Trận hòa trước Congo đã kéo dài chuỗi trận không ghi bàn của CR7 tại World Cup và EURO lên con số 10. Lần gần nhất anh lập công ở một giải đấu lớn đã diễn ra từ World Cup 2022 trong chiến thắng trước chính Ghana của Kevin-Prince Boateng.