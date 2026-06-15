Xuân Son tổng kết mùa giải, chia sẻ niềm hạnh phúc giản đơn

ANTD.VN - Tiền đạo gốc Brazil nhập tịch Nguyễn Xuân Son nhìn lại mùa giải 2025/26 qua các thống kê cá nhân, đồng thời chia sẻ niềm hạnh phúc giản đơn là được trở lại sân cỏ sau thời gian dài chấn thương.

"Trước tiên, Son tạ ơn Chúa vì đã được thi đấu thêm một mùa giải nữa. Son biết rằng mùa giải vừa qua là một mùa giải đáng thất vọng cùng toàn đội Nam Định FC. Cá nhân Son cảm thấy rất hạnh phúc khi có thế tiếp tục được làm điều mình yêu nhất - chơi bóng trở lại sau một năm hôi phục chân thương nghiêm trọng", tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son chia sẻ trên trang cá nhân.

Mùa giải 2025/26 thực sự đáng nhớ với Nguyễn Xuân Son, khi anh chính thức trở lại sân cỏ sau gần 10 tháng phẫu thuật và hồi phục chấn thương mắc tại ASEAN Cup 2024.

Đây cũng là mùa giải đội bóng chủ quản Nam Định chinh chiến cùng lúc 4 đấu trường gồm C2 châu Á, C1 Đông Nam Á, V-League, Cúp quốc gia.

Dù sở hữu đội hình 10,5 triệu euro - đắt giá nhất lịch sử Việt Nam song CLB Nam Định đã không thể giành bất cứ danh hiệu nào. Kết quả tốt nhất của đội bóng thành Nam là vị trí thứ 3 Cúp quốc gia.

Xuân Son nhìn lại mùa giải 2025/26 đáng nhớ với cá nhân anh (Ảnh chụp màn hình)

Dẫu vậy, như chia sẻ của chính Xuân Son, mùa giải 2025/26 vẫn thực sự đáng nhớ đối với anh nếu nhìn vào thống kê chuyên môn cá nhân khi trở lại sau chấn thương.

Theo đó, Xuân Son đã thi đấu tổng cộng 25 trận đấu ở cấp đội tuyển lẫn CLB, từ vòng loại Asian Cup tới C1 Đông Nam Á, V-League, Cúp quốc gia, ghi tổng cộng 15 bàn thắng cùng 2 kiến tạo.

Đáng chú ý, dù Nam Định bị loại từ bán kết C1 Đông Nam Á song Xuân Son vinh dự giành Vua phá lưới toàn giải với 7 pha lập công, qua đó trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu này tại giải đấu.

Phía trước Xuân Son là mùa giải 2026/27 với hai đấu trường V-League, Cúp quốc gia cùng CLB Nam Định và cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam thi đấu ASEAN Cup 2026, FIFA ASEAN Cup 2026, vòng chung kết Asian Cup 2027...

"Son sẽ cố gắng hết sức với những thử thách tiếp theo, luôn là như vậy vì Son là một nhà vô địch", tiền đạo 29 tuổi bày tỏ.