Chấn thương gây sốc, cầu thủ Canada vẫn vẫy tay chào CĐV trước khi đi cấp cứu

ANTD.VN - Giữa cơn mưa bàn thắng của Canada vào lưới Qatar, khoảnh khắc khiến hàng chục nghìn khán giả lặng người lại đến từ một tình huống không ai mong muốn. Đó là chấn thương nghiêm trọng của Ismael Kone, một trong những trụ cột quan trọng nhất của đội tuyển nước chủ nhà.

Sự cố xảy ra trong hiệp hai trận đấu giữa Canada và Qatar sáng 19-6. Sau pha vào bóng quyết liệt của Assim Madibo, tiền vệ sinh năm 2002 ngã xuống sân trong đau đớn. Chỉ vài giây sau, những người có mặt trên sân đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Ismael Kone chấn thương nghiêm trọng khiến tất cả lo lắng

Ban đầu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng đối với Madibo. Tuy nhiên, sau khi xem lại tình huống qua VAR, ông quyết định nâng mức phạt lên thẻ đỏ trực tiếp. Quyết định này phản ánh đúng tính chất nguy hiểm của pha phạm lỗi khiến Kone bị gãy chân.

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Điều khiến nhiều người bất ngờ không phải là sự bàng hoàng của các cầu thủ xung quanh, mà chính là phản ứng của nạn nhân.

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Trong khi Madibo ôm đầu thất thần khi chứng kiến hậu quả từ pha vào bóng của mình, nhiều cầu thủ Canada nổi giận còn tiền đạo Jonathan David không giấu nổi cảm xúc và bật khóc ngay trên sân, thì Kone lại giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc.

Trên cáng, Kone vẫn vẫy tay chào CĐV trước khi đi cấp cứu

Sau khi nhận ra chấn thương quá nặng để có thể tiếp tục thi đấu, tiền vệ của Canada chỉ ngồi xuống sân, giơ tay gọi đội ngũ y tế rồi bình thản chờ được chăm sóc. Không hoảng loạn, không đau đớn gào thét, Kone giữ sự điềm tĩnh khiến ngay cả những người có kinh nghiệm nhất cũng phải bất ngờ.

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Hình ảnh xúc động nhất đến khi anh được đưa rời sân bằng cáng. Thay vì gục đầu thất vọng, Kone vẫn ngồi thẳng người, liên tục vẫy tay chào các cổ động viên trên khán đài trước khi tới bệnh viện. Hàng vạn khán giả đã đứng dậy vỗ tay động viên cầu thủ trẻ, trong khi nhiều cầu thủ Qatar cũng tiến đến gửi lời chia sẻ và khích lệ.

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Tinh thần ấy phần nào giúp bầu không khí căng thẳng trên sân dịu xuống. Dù đối mặt với một trong những chấn thương nghiêm trọng nhất giải đấu, Kone vẫn cho thấy sự mạnh mẽ đáng khâm phục của một cầu thủ chuyên nghiệp.

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Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh đầy cảm xúc ấy là tổn thất cực lớn với đội tuyển Canada. Tiền vệ 24 tuổi hiện được định giá khoảng 25 triệu euro và vừa trải qua mùa giải thành công cùng Sassuolo, góp công quan trọng giúp đội bóng này giành quyền thăng hạng Serie A.

Sau khi Kone rời sân, Canada tận dụng triệt để ưu thế hơn 2 người để ghi thêm 3 bàn, mang về chiến thắng tưng bừng 6-0. Chiến thắng quan trọng này giúp đội bóng xứ lá phong đứng số 1 bảng B và rộng đường tiến vào vòng loại trực tiếp với ngôi nhất bảng.