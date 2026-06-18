Thêm đại diện châu Á thua đậm ở World Cup 2026

ANTD.VN - Uzbekistan không thể tiếp tục mang đến niềm vui cho bóng đá châu Á khi để thua Colombia 1-3, ở lượt trận mở màn bảng K World Cup 2026.

Bước vào trận đấu với quyết tâm tạo bất ngờ trước đại diện Nam Mỹ, Uzbekistan nhập cuộc đầy nỗ lực. Tuy nhiên, sự khác biệt về kinh nghiệm và chất lượng đội hình đã giúp Colombia kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu.

Uzbekistan ghi bàn trong lần đầu dự World Cup...

... nhưng vẫn thua đậm Colombia

Dù rất cố gắng chống đỡ, đại diện Trung Á vẫn phải nhận 3 bàn thua trước sức ép liên tục từ đối thủ. Uzbekistan chỉ có được một bàn danh dự nhờ công Fayzuliaev ở phút 60 và khép lại trận đấu với thất bại 1-3, trong đó có bàn thua ở phút 90+9.

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Kết quả này khiến Uzbekistan trở thành đội bóng châu Á thứ ba nhận thất bại tại World Cup 2026, sau Iraq và Jordan. Trước đó, Iraq thua Na Uy 1-4, trong khi Jordan thất thủ 1-3 trước Áo.

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Trận thua Colombia khiến Uzbekistan gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng K. Dẫu vậy, cơ hội vẫn còn nguyên với HLV Fabio Cannavaro và các học trò, nếu họ có thể cải thiện khả năng phòng ngự và tận dụng tốt hơn các cơ hội trong những lượt trận tiếp theo gặp Bồ Đào Nha và Congo.