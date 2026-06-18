HLV Tuchel đã làm gì để tuyển Anh lột xác trong hiệp hai trước Croatia?

ANTD.VN - Tuyển Anh có màn ra quân đầy ấn tượng tại World Cup 2026 khi đánh bại Croatia với tỉ số 4-2. Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất không chỉ nằm ở cú đúp của Harry Kane hay màn tỏa sáng của Jude Bellingham, mà còn đến từ những phát biểu đầy sức nặng của HLV Thomas Tuchel trong giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Sau 45 phút đầu tiên, Tam sư hai lần vượt lên dẫn trước nhưng cũng hai lần để Croatia gỡ hòa. Dù sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng, đội bóng áo trắng vẫn chưa thể hiện được sự áp đảo như kỳ vọng và bước vào phòng thay đồ với tâm trạng không mấy dễ chịu.

HLV Tuchel giúp tuyển Anh bùng nổ trong hiệp hai trước Croatia

Thế nhưng chỉ ít phút sau giờ nghỉ, tuyển Anh đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác. Bellingham ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 ngay đầu hiệp hai trước khi Marcus Rashford ấn định chiến thắng 4-2 ở những phút cuối.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Thomas Tuchel cho biết ông không quá quan tâm đến kết quả tại thời điểm đó, mà muốn các học trò giữ đúng bản sắc và tinh thần thi đấu của mình.

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"Ngay cả khi chúng tôi thua trận, điều đó cũng không làm thay đổi cảm nhận của tôi về 17 ngày vừa qua. Điều quan trọng là phải chơi theo cách của chúng tôi. Chúng tôi đã quá chú trọng vào việc bảo vệ kết quả. Đội hình lùi rất sâu nhưng vẫn không phòng ngự hiệu quả. Nếu mọi thứ không diễn ra như ý muốn, chúng tôi vẫn phải trung thành với cách chơi của mình. Tôi chỉ muốn các cầu thủ mạnh dạn hơn, quyết liệt hơn và cống hiến tất cả những gì họ có", Tuchel chia sẻ.

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Nhà cầm quân người Đức cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của tuyển Anh trong hiệp một: "Hiệp một không hề dễ dàng. Chúng tôi thiếu nhịp độ, thiếu sự tự tin để khai thác khoảng trống và thường xuyên chuyền bóng về phía sau. Đó không phải hình ảnh mà tôi mong muốn nhìn thấy".

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Một trong những chi tiết khiến Tuchel hài lòng nhất là sự thay đổi về tinh thần chiến đấu của các học trò sau giờ nghỉ. Ông dẫn chứng bằng thống kê cho thấy tuyển Anh chỉ thắng 33% các pha tranh chấp tay đôi trong hiệp một, nhưng con số đó tăng vọt lên 73% ở hiệp hai.

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"Không chỉ khi có bóng, ngay cả lúc không có bóng chúng tôi cũng chưa đủ quyết liệt trong hiệp một. Điều tôi thích nhất là phản ứng của toàn đội sau giờ nghỉ. Họ cho thấy tinh thần và khát khao chiến thắng. Đó là điều tích cực nhất từ trận đấu này", chiến lược gia người Đức nói.

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Sự thay đổi ấy nhanh chóng được phản ánh trên sân. Chỉ hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Jude Bellingham thực hiện pha đi bóng đầy tự tin trước khi dứt điểm hạ gục Dominik Livakovic, đưa tuyển Anh vượt lên dẫn 3-2.

Bellingham thích cách truyền đạt của HLV Tuchel

Tiền vệ của Real Madrid sau đó cũng dành nhiều lời khen cho cách truyền đạt của HLV trưởng: "Đó không phải kiểu bài phát biểu đầy cảm xúc với những tiếng quát tháo. Ông ấy chỉ nói đúng những điều mà cả đội cần nghe. Chúng tôi là một tập thể trưởng thành với rất nhiều thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Ai cũng hiểu mình cần phải đạt tới đẳng cấp nào. Bàn thắng đầu hiệp hai đã tạo ra nền tảng tuyệt vời cho chiến thắng".

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Chiến thắng 4-2 trước Croatia không chỉ mang về 3 điểm quý giá cho tuyển Anh mà còn cho thấy dấu ấn ngày càng rõ nét của Thomas Tuchel. Trong giải đấu lớn đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Tam sư, chiến lược gia người Đức đang từng bước xây dựng bản sắc riêng cho đội bóng mang tham vọng chấm dứt cơn khát danh hiệu thế giới kéo dài suốt sáu thập kỷ.