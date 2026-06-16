Quang Hải nhắn nhủ, truyền cảm hứng cho cầu thủ trẻ

ANTD.VN - "Không ngừng học hỏi, nỗ lực hàng ngày" là thông điệp mà Nguyễn Quang Hải - cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Việt Nam nhắn nhủ tới các đồng nghiệp trẻ.

Ở mùa giải 2025/26, Quang Hải là mắt xích quan trọng, thủ lĩnh trên sân cũng như trong phòng thay đồ, là điểm tựa vững chắc thúc đẩy CLB Công an Hà Nội đi tới chức vô địch V-League sớm 3 vòng đấu.

Chàng tiền vệ sinh 1997 đã ra sân 24 trên tổng số 26 trận, ghi 3 bàn thắng. Với đẳng cấp cùng dấu ấn đậm nét trong chức vô địch chung cuộc của đội nhà, Quang Hải thắng giải Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2025/26 một cách thuyết phục.

Danh hiệu này càng làm phong phú thêm bộ sưu tập thành tích của Quang Hải - cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V-League cho Quang Hải

Quang Hải truyền cảm hứng cùng thông điệp "không ngừng học hỏi, nỗ lực hàng ngày" tới các đồng nghiệp trẻ

Trong mắt nhiều cầu thủ trẻ, Quang Hải là thần tượng, là tấm gương. Và trong ngày được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2025/26, tiền vệ 29 tuổi cũng có những chia sẻ, nhắn nhủ gửi tới các đồng nghiệp trẻ.

"Cầu thủ trẻ thì phải luôn nỗ lực, nỗ lực hàng ngày, không ngừng học hỏi. Bản thân tôi luôn tự nhủ mỗi ngày mở mắt ra là phải tập luyện, học hỏi từ những tấm gương để bản thân mỗi ngày một trưởng thành hơn", Quang Hải nhấn mạnh.

Đội trưởng CLB Công an Hà Nội chia sẻ rằng mỗi khi bước ra sân được nhìn thấy đông đảo cổ động viên, thấy gia đình thân yêu trên khán đài cổ vũ thì đó là động lực lớn nhất, thúc đẩy bản thân anh nỗ lực thi đấu tốt nhất, mang lại niềm vui cho mọi người.

Khép lại mùa giải 2025/26 thành công, phía trước Quang Hải cùng CLB Công an Hà Nội là 4 đấu trường: C1 châu Á, C1 Đông Nam Á, V-League, Cúp quốc gia mùa 2026/27.

"Tập thể CLB Công an Hà Nội sẽ hướng tới từng mục tiêu cụ thể, nỗ lực tối đa. Với vai trò mang bóng đá Việt Nam ra thế giới, cá nhân tôi cùng toàn đội ý thức được sự kỳ vọng của người hâm mộ cũng như hình ảnh của đội bóng, của bóng đá Việt Nam. Toàn đội sẽ cố gắng hết khả năng để mang lại niềm vui cho người hâm mộ nước nhà", Quang Hải bày tỏ.