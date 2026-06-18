ANTD.VN - Trận hòa 1-1 trước CHDC Congo ở ngày ra quân World Cup 2026 không chỉ khiến Bồ Đào Nha đánh rơi lợi thế tại bảng K, mà còn làm dấy lên cuộc tranh luận về vai trò của Cristiano Ronaldo trong đội hình hiện tại.

Mọi ánh mắt đổ dồn về Cristiano Ronaldo và quyết định của HLV Roberto Martinez khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Congo khép lại. Không bàn thắng, không kiến tạo và thi đấu mờ nhạt nhưng CR7 vẫn được giữ lại sân đến phút chót.

Trong một chương trình bình luận sau trận, cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton cho rằng ông Martinez đã quá dè dặt trong việc đưa ra những quyết định liên quan đến siêu sao 41 tuổi.

HLV tuyển Bồ Đào Nha bị chỉ trích "quá sợ Ronaldo"

"Martinez quá sợ việc phải thay Ronaldo ra khỏi sân. Ronaldo có thể tạo ra khoảnh khắc quyết định, nhưng ở trận đấu này cậu ấy gần như không để lại bất kỳ dấu ấn nào", Sutton nói.

​

Quan điểm đó nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ Jamie Carragher, một cựu tuyển thủ Anh khác: "Messi đang giải quyết vấn đề cho đội bóng của mình, còn Ronaldo lúc này lại khiến Bồ Đào Nha phải đối mặt với những vấn đề mới".

​

Theo thống kê, CR7 chỉ chạm bóng 25 lần, mất bóng ba lần và kết thúc trận đấu với chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 0,46 nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Sofascore chấm anh 6,1 điểm, thấp nhất trong đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha.

​

Carragher cũng chỉ ra một vấn đề khác. Theo ông, bóng đá hiện đại đòi hỏi các tiền đạo phải tham gia pressing với cường độ cao. Trong khi đó, tuổi tác khiến Ronaldo không còn duy trì được khả năng hoạt động liên tục như trước.

​

"Ronaldo vẫn sở hữu tư duy di chuyển tuyệt vời và khả năng chọn vị trí đẳng cấp thế giới. Nhưng tốc độ, khả năng bứt phá và cường độ hoạt động đã không còn như 10 năm trước", Carragher phân tích.

​

Ông cho rằng CR7 sẽ nguy hiểm hơn nếu được sử dụng như một quân bài chiến lược từ ghế dự bị, đặc biệt ở thời điểm các hậu vệ đối phương đã xuống sức.

Những thống kê không biết nói dối. Trận hòa trước Congo đã kéo dài chuỗi trận không ghi bàn của Ronaldo tại những giải đấu lớn là World Cup và EURO lên con số 10. Lần gần nhất anh lập công ở một giải đấu lớn là pha đá phạt đền vào lưới Ghana tại World Cup 2022.

​

Sau những gì diễn ra tại Houston, câu hỏi lớn nhất không còn là liệu Ronaldo có thể ghi bàn hay không. Điều khiến người hâm mộ Bồ Đào Nha lo lắng hơn là việc đội tuyển đang phải điều chỉnh cả hệ thống để phục vụ một ngôi sao đã bước sang tuổi 41. Nếu tình trạng đó tiếp diễn, CR7 có nguy cơ từ niềm hy vọng lớn nhất trở thành gánh nặng chiến thuật của Selecao châu Âu trong hành trình chinh phục World Cup 2026.