Tuyển Malaysia sa thải HLV trưởng

"Chúng tôi thông báo rằng hợp đồng với Giám đốc điều hành Rob Friend (người Canada) chấm dứt từ ngày 1-6-2026. Hợp đồng với HLV trưởng Peter Cklamovski (người Australia) và hai trợ lý Matthew, Imazaki cũng chấm dứt, bắt đầu từ 16-6-2026", FAM thông báo.

Thông tin trên gây bất ngờ bởi đội tuyển Malaysia đang trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup khởi tranh tháng 7, xa hơn là FIFA ASEAN Cup vào tháng 9.

Trong phát biểu cách đây ít ngày, lãnh đạo FAM còn tái khẳng định kế hoạch giao HLV Peter Cklamovski dẫn đội tuyển Malaysia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Giám đốc điều hành Rob Friend (trái) và HLV trưởng Peter Cklamovski bị FAM sa thải

Ông Cklamovski được Malaysia bổ nhiệm vào tháng 12-2024, nhận mục tiêu đưa đội tuyển quốc gia vượt qua vòng loại Asian Cup và lọt tốp 100 thế giới. Xa hơn là chiến dịch săn vé World Cup 2030.

Tuy nhiên tại vòng loại Asian Cup diễn ra trong năm 2025, tuyển Malaysia dính bê bối nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ, bị FIFA phanh phui và phạt tiền, cấm thi đấu.

AFC sau đó xử thua Malaysia ở hai trận sử dụng cầu thủ "lậu" trước Nepal và Việt Nam, qua đó phá sản mục tiêu giành vé vòng chung kết Asian Cup 2027 của thầy trò HLV Peter Cklamovski.

Vụ bê bối khiến bóng đá Malaysia và đội tuyển quốc gia "mất điểm" nghiêm trọng. Mục tiêu lúc này của Malaysia là kiện toàn bộ máy tổ chức FAM, tập trung vào cầu thủ nội, hy vọng cứu vãn niềm tin. Trong bối cảnh đó, hai chuyên gia ngoại là Giám đốc điều hành Rob Friend và HLV trưởng Peter Cklamovski được cho là không còn phù hợp.

Đáng chú ý, FAM đồng thời thông báo sa thải HLV trưởng U23 Malaysia Nafuzi Zain.

Ông Nafuzi vừa dẫn U19 Malaysia dự giải Đông Nam Á, bị loại ngay từ vòng bảng, được FAM nhắm cho vị trí dẫn đội tuyển U23 Malaysia dựu ASEAN Cup tháng 7 tới.

Tuy nhiên với quyết định sa thải vừa công bố, chưa rõ FAM sẽ chọn ai cùng tuyển Malaysia dự ASEAN Cup tới đây. Hiện truyền thông và người hâm mộ Malaysia đang tò mò, đồn đoán xung quanh vấn đề này.