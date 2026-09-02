Sắp tới, chủ tài khoản mạng xã hội có từ 1 triệu người theo dõi phải báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước?

ANTD.VN - Theo đề xuất mới nhất, chủ tài khoản mạng xã hội, kênh nội dung có từ 1 triệu người theo dõi trở lên phải thông báo thông tin liên hệ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cơ quan chức năng vừa ban hành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Đối với hoạt động cung cấp thông tin công cộng xuyên biên giới và trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, cơ quan soạn thảo đã đề xuất thực hiện phân cấp triệt để theo hướng: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép cho mạng xã hội có lượng truy cập lớn; UBND cấp tỉnh cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy xác nhận thông báo cho mạng xã hội có lượng truy cập thấp; cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội và Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tô chức, doanh nghiệp tại địa phương…

Bên cạnh đó, chuyển đổi phương thức nộp hồ sơ sang trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (yêu cầu có chữ ký số), rút ngắn thời gian xem xét cấp Giấy phép mạng xã hội xuống còn 18 ngày làm việc (so với 25 ngày trước đây) và 5 ngày làm việc cho các thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn;

Dự thảo cũng hoàn thiện quy định về xác thực và định danh: Yêu cầu lưu trữ thông tin người dùng bao gồm họ tên, ngày sinh, số điện thoại di động tại Việt Nam hoặc số định danh cá nhân theo quy định về định danh và thực hiện xác thực điện tử trước khi cho người sử dụng tham gia dịch vụ.

Không chỉ có vậy, dự thảo còn bổ sung cơ chế bảo vệ trẻ em dưới 16 tuổi: Trẻ em không tự đăng ký tài khoản mà phải thông qua cha, mẹ hoặc người giám hộ đăng ký thông tin của trẻ em và sử dụng số điện thoại di động của cha mẹ, người giám hộ để xác thực tài khoản cho trẻ em, đồng thời chịu trách nhiệm giám sát, quản lý nội dung và thời gian trẻ em sử dụng mạng xã hội phù hợp với độ tuổi;

Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội có trách nhiệm thiết lập mặc định mức bảo vệ quyền bí mật đời sống riêng tư cao nhất cho tài khoản trẻ em; Chỉ phân phối nội dung phù hợp lứa tuổi; chủ động phát hiện và ngăn chặn tiếp cận các nội dung bạo lực, khiêu dâm, cờ bạc, ma túy, tự tử, thử thách nguy hiểm; Có cơ chế tiếp nhận phản ánh và phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước khi phát hiện hành vi xâm hại trẻ em hoặc theo yêu cầu quản lý;

Đối với các mạng xã hội xuyên biên giới lớn, có lượng truy cập từ 1 triệu người/1 tháng phải cung cấp công cụ, giải pháp kỹ thuật để cha mẹ, người giám hộ giám sát nội dung truy cập, danh sách bạn bè và thời gian trẻ em từ 13 đến dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội; khóa các tính năng đăng tải, bình luận, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc đối với người sử dụng mạng xã hội là trẻ em dưới 13 tuổi…

Đặc biệt, dự thảo bổ sung quy định về quản lý tài khoản, kênh nội dung và trang cộng đồng có lượng người theo dõi lớn theo hướng yêu cầu Chủ tài khoản, kênh nội dung, trang và nhóm cộng đồng có từ 1 triệu người theo dõi hoặc thành viên trở lên (tính cho từng tài khoản hoặc tổng cộng các tài khoản sở hữu) phải thông báo thông tin liên hệ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nền tảng số đa dịch vụ phải phân định rõ các dịch vụ thành chuyên mục riêng biệt, không được xen lẫn nội dung giữa các loại hình dịch vụ khác nhau…