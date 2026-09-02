Loạt quy định về xử phạt vi phạm về tài sản mã hóa đã có hiệu lực

ANTD.VN - Nghị định số 284/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9.

Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức, nhà đầu tư tham gia thị trường cần đặc biệt lưu ý các quy định về giao dịch, cung cấp dịch vụ và quản lý thông tin liên quan đến tài sản mã hóa để tránh bị xử phạt.

Nghị định quy định, tổ chức phát hành tài sản mã hóa cho đối tượng không đúng quy định bị phạt từ 150 - 200 triệu đồng. Đồng thời có thể bị đình chỉ hoạt động giao dịch tài sản mã hóa từ 1 đến 3 tháng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp theo quy định.

Hành vi cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép có thể bị phạt 180 - 200 triệu đồng. Hoạt động quảng cáo, tiếp thị tài sản mã hóa khi chưa đủ điều kiện cũng chịu mức phạt tương tự.

Ngoài tiền phạt, các doanh nghiệp, tổ chức còn bị buộc nộp lại khoản lợi bất hợp pháp, tịch thu phương tiện vi phạm hoặc yêu cầu gỡ bỏ website, phần mềm và hệ thống giao dịch được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Đối với các nhà đầu tư trong nước, hành vi thực hiện giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được Bộ Tài chính cấp phép có thể bị xử phạt từ 30 - 50 triệu đồng.

Trường hợp nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa được chào bán, phát hành dành cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ bị phạt từ 70 - 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hóa quy định chế tài đối với người Việt giao dịch ngoài các tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép chỉ được áp dụng sau 6 tháng kể từ ngày tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên được cấp giấy phép.

Mới đây, tại Hội nghị Công nghệ TP.HCM - Conviction 2026, ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban thường trực, Ban Quản lý thị trường giao dịch Tài sản mã hóa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cũng cho biết khi Việt Nam vẫn chưa có sàn giao dịch tài sản mã hóa, tài sản số chính thức thì nhà đầu tư vẫn chưa bị xử phạt.

Hay nói cách khác, chỉ khi nào Bộ Tài chính cấp phép cho cho sàn đầu tiên, sau đó thời gian chuyển tiếp 6 tháng mới được tính sẽ áp dụng xử phạt cho hành vi giao dịch của nhà đầu tư Việt Nam tại các sàn không được phép.

Như vậy, nhà đầu tư Việt Nam chưa bị buộc phải bán crypto, rút tài sản khỏi các sàn như Binance hay chuyển toàn bộ tài sản về một sàn trong nước ngay lúc này...