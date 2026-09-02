Khám phương tiện đang lưu thông, phát hiện nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Lực lượng chức năng dừng xe, khám và kiểm đếm hàng hóa trên xe phương tiện vận tải BKS 30S-3913, phát hiện hàng hóa vi phạm

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành khám phương tiện vận tải biển kiểm soát 30S-3913 do ông H.M.T địa chỉ: thôn Đại Hoàng, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên người điều khiển phương tiện.

Việc khám phương tiện có sự chứng kiến của ông T.V.K là chủ hàng hóa, chủ hộ kinh doanh H.K, địa chỉ tại thôn Đông Quang, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện có 20 thùng táo đỏ, loại 5 kg/thùng; 05 thùng nho xanh, loại 5 kg/thùng; và 10 thùng dưa lưới, loại 8 kg/thùng.

Tại thời điểm khám, toàn bộ số hàng hóa trên không có căn cứ xác định nguồn gốc, xuất xứ; không có hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và quyền sở hữu hợp pháp đối với hàng hóa. Ông T.V.K khai nhận số hàng hóa trên được ông mua trôi nổi trên thị trường từ một người không quen biết và không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa.

Căn cứ kết quả khám, Đội trưởng Đội QLTT số 8 (Chi cục QLTT tỉnh Hưng Yên) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh H.K về hành vi “Kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ”, với số tiền phạt 4 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định.