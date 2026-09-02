Cô gái trẻ bị bắn vì kiên quyết từ chối yêu cầu khiếm nhã

ANTD.VN - Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đặng Văn Hùng (SN 1985, trú ở phường Kiến An, TP Hải Phòng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 17h ngày 8-4-2015, Đặng Văn Hùng cùng một số người tổ chức ăn uống tại hồ câu “Quang Béo”, ở xã Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Trong số những người chung vui tại hồ câu có anh Nguyễn Nhân Mỹ (SN 1999), ở Đống Đa, Hà Nội và chị Nguyễn Thị P. (SN 1999), quê Phú Thọ.

Sau buổi ăn nhậu, khi mọi người đang ngồi uống nước, nói chuyện (khoảng 22h15 cùng ngày), Đặng Văn Hùng nói với chị P.: “Mày đi chơi với Mỹ rồi dạy nó trò chơi hai người”. Chị P. hiểu ý Hùng bảo đi quan hệ tình dục với anh Mỹ nên không đồng ý.

Bực tức, Hùng lấy ra 1 khẩu súng tự chế (loại súng bắn đạn hoa cải), lắp đạn rồi uy hiếp chị P. phải đi quan hệ tình dục với người bạn nhưng chị P. nhất định không đồng ý.

Đỉnh điểm, Hùng chĩa súng vài ngực chị P. bóp cò khiến nạn nhân ngã gục. Thấy vậy, Hùng đặt súng xuống và nói mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Quá trình bác sỹ cấp cứu cho chị P., Hùng nghe nhân viên y tế nói sẽ thông báo sự việc với Cơ quan Công an nên bảo anh Mỹ đưa xe máy để đi về hồ câu.

Về đến hồ câu, Hùng bảo 1 cô gái lau dọn vết máu. Còn anh ta nhặt khẩu súng vứt xuống hồ câu rồi đi bộ ra đường quốc lộ 18, đón xe khách đi Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh bỏ trốn.

Về phía nạn nhân, ngày 9-4-2015, chị P. được chuyển viện và đến 13-5-2025 thì được xuất viện nhưng bị tổn hại 89% sức khỏe. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Sóc Sơn (cũ) đã phối hợp điều tra vụ án.

Đến ngày 2-1-2026, Đặng Văn Hùng bị Công an TP Hải Phòng bắt giữ theo quyết định truy nã. Tại Cơ quan điều tra, bị can khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên. Về nguồn gốc khẩu súng và viên đạn, anh ta khai nhặt được.

Viện kiểm sát xác định, 5 viên đạn ghém không phải là vũ khí quân dụng nên không có căn cứ xử lý đối với Đặng Văn Hùng về tội “Tàng trữ, sử dụng vũ trái phép vũ khí quân dụng”.