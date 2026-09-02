Tăng cường kiểm tra các cơ sở 'nhạy cảm' về an ninh, trật tự dịp nghỉ lễ Quốc khánh

ANTD.VN -Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Công an phường Bạch Mai, Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, nhu cầu vui chơi, giải trí, ăn uống và sử dụng các dịch vụ của người dân có xu hướng tăng cao. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vi phạm liên quan đến an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Trước tình hình đó, Công an phường Bạch Mai đã chủ động rà soát, nắm tình hình, lập danh sách các cơ sở kinh doanh có điều kiện, đồng thời tổ chức các tổ công tác tiến hành kiểm tra theo quy định.

Công an phường Bạch Mai tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn dịp nghỉ lễ 2/9.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật về an ninh, trật tự; điều kiện hoạt động của cơ sở; công tác quản lý nhân khẩu, lưu trú; việc sử dụng lao động; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hệ thống camera giám sát và các điều kiện khác theo quy định đối với từng loại hình kinh doanh.

Công an phường Bạch Mai yêu cầu 100% chủ cơ sở, người quản lý, nhân viên ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Công an phường Bạch Mai yêu cầu 100% chủ cơ sở, người quản lý, nhân viên ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Bên cạnh công tác kiểm tra, lực lượng Công an phường đặc biệt chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn các chủ cơ sở nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Các cơ sở được yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định trong quá trình kinh doanh, kịp thời phát hiện, thông báo cho lực lượng Công an khi phát sinh vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phường đã kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở khắc phục những tồn tại, thiếu sót; đồng thời kiên quyết xử lý hoặc tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đại diện Chỉ huy Công an phường Bạch Mai cho biết: Trong quá trình kiểm tra, Công an phường Bạch Mai yêu cầu 100% chủ cơ sở, người quản lý, nhân viên ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật, tuyệt đối không môi giới mại dâm, không cho khách sử dụng chất ma túy hoặc khí N20 (khí cười) vào cơ sở.

Phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an phường đã xây dựng và duy trì các mô hình quần chúng tự quản, kết nối thông tin phản hồi từ nhân dân xung quanh các cơ sở kinh doanh. Mọi tin báo tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân hoặc chính từ người lao động trong cơ sở được Công an phường tiếp nhận và xác minh xử lý ngay khi có dấu hiệu vi phạm. Xử lý nghiêm không có vùng cấm đối với các cơ sở vi phạm tái diễn.

Công an phường phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở kiểm tra lưu trú, danh sách nhân viên làm việc tại các cơ sở nhạy cảm vào thời điểm ban đêm, rạng sáng

Bên cạnh đó Công an phường cũng phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở kiểm tra lưu trú, danh sách nhân viên làm việc tại các cơ sở nhạy cảm vào thời điểm ban đêm, rạng sáng. Thường xuyên tổ chức các buổi kiểm tra test ma túy số nhân viên phục vụ trong các cơ sở và khách đến sử dụng dịch vụ có biểu hiện nghi vấn.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, Công an phường Bạch Mai quyết tâm bảo đảm địa bàn an toàn, ổn định, phục vụ nhân dân vui Tết Độc lập trong không khí vui tươi, an toàn và văn minh.