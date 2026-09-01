Mới: Từ 25/9, giao dịch trên sàn dữ liệu phải được xác lập bằng hợp đồng điện tử

ANTD.VN - Từ 25/9, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký tài khoản sàn dữ liệu bằng VNeID mức độ 2 và giao dịch trên sàn dữ liệu phải được xác lập bằng hợp đồng điện tử.

Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu có hiệu lực từ 25/9/2026. Theo đó, công dân, tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam đăng ký tài khoản thông qua tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID hoặc phương thức khác do sàn dữ liệu cung cấp.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài có VNeID mức độ 2 được đăng ký tương tự chủ thể Việt Nam. Trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử, các đối tượng này phải gửi đề nghị mở tài khoản theo mẫu. Hồ sơ pháp lý phải được chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế hoặc nguyên tắc có đi có lại.

Ngoài VNeID, sàn dữ liệu được xác thực người dùng thông qua hệ thống định danh điện tử, nền tảng xác thực số, dịch vụ xác thực điện tử của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài hoặc hệ thống được công nhận, liên thông theo điều ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Khi đăng ký, các bên phải cung cấp đầy đủ thông tin và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của thông tin. Ngoài ra, để giao dịch, người tham gia còn phải mở tài khoản thanh toán hoặc sử dụng ví điện tử tại đơn vị thuộc danh sách do sàn dữ liệu công bố. Mọi giao dịch phải đồng thời sử dụng tài khoản giao dịch và tài khoản thanh toán đã đăng ký.

Tổ chức Việt Nam phải là pháp nhân hoạt động hợp pháp và không trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản. Pháp nhân nước ngoài phải được thành lập hợp pháp, đáp ứng điều kiện giao dịch và có hiện diện thương mại, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam. Cá nhân phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; đơn vị kinh doanh dữ liệu có điều kiện phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Ngoài nội dung trên, Nghị định 314/2026 còn nêu rõ, giao dịch mua bán, trao đổi sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu trên sàn dữ liệu phải được xác lập bằng hợp đồng điện tử. Hợp đồng chỉ có hiệu lực khi được cả Bên bán và Bên mua chấp thuận bằng phương thức điện tử hợp lệ.

Hợp đồng điện tử phải có các nội dung tối thiểu như: Thông tin của Bên bán, Bên mua; Thông tin sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu và kết quả thẩm định; Quyền, nghĩa vụ của các bên; Yêu cầu về chất lượng và mục đích sử dụng dữ liệu; Giá trị giao dịch, phương thức và thời hạn thanh toán; Phương thức, thời hạn cung cấp dữ liệu; Nghĩa vụ bảo mật, trách nhiệm do vi phạm;

Các bên có thể xác nhận hợp đồng bằng chữ ký số công cộng, chữ ký điện tử chuyên dùng bảo đảm an toàn hoặc hình thức xác nhận điện tử khác do sàn dữ liệu triển khai và quy định trong Quy chế hoạt động.

Phương thức xác nhận phải xác định được chủ thể, ghi nhận thời điểm chấp thuận và bảo đảm tính toàn vẹn của nội dung. Tổ chức kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu có trách nhiệm định danh chủ thể, ghi nhận việc chấp thuận, lưu trữ và bảo đảm khả năng truy xuất hợp đồng.

Về thanh toán, các bên có thể thỏa thuận thanh toán toàn bộ, từng phần, sau khi giao hàng hoặc tạm giữ tiền đến khi hoàn thành việc bàn giao, kiểm tra và xác nhận kết quả. Thanh toán phải thông qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc trung gian thanh toán thuộc danh sách do sàn công bố; đơn vị tiền tệ sử dụng là đồng Việt Nam.

Dữ liệu chỉ được bàn giao khi hợp đồng điện tử đã có hiệu lực và Bên mua hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.