Giám đốc hứa hẹn đưa người xuất khẩu lao động "chui" để chiếm đoạt tiền tỷ

ANTD.VN - Không có chức năng và biết nhiều người có nhu cầu xuất khẩu lao động không đủ điều kiện nhưng giám đốc doanh nghiệp vẫn cam kết, hứa hẹn để chiếm đoạt tiền…

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Lê Thanh Toàn (SN 1992, trú ở xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là cá nhân có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.

Theo cáo trạng, năm 2016, Lê Thanh Toàn thành lập Công ty TNHH Du lịch, Thương mại và Hợp tác Quốc tế Starting A Business (Công ty Starting A Business), trụ sở tại phố Trần Duy Hưng, Hà Nội. Ngành nghề đăng ký của công ty này gồm: Tư vấn xin Visa, đặt vé máy bay, khách sạn, tour du lịch…

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, từ khi thành lập, Công ty Starting A Business không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không báo cáo doanh thu và phát sinh nộp thuế. Do đó, tháng 12-2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi thành lập doanh nghiệp một thời gian, từ tháng 6-2017 đến tháng 12-2019, Toàn đã đưa ra thông tin gian dối, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Theo đó, Lê Thanh Toàn cũng như Công ty Starting A Business không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động ở ngoài nước và cũng không được cấp phép hoạt động lữ hành quốc tế.

Mặt khác, Toàn biết rõ khách có nhu cầu xin cấp Visa Multiple đi Hàn Quốc (loại visa được Thị thực nhập cảnh nhiều lần) với mục đích để trốn ở lại lao động bất hợp pháp do những vị khách này cư trú ở những tỉnh/thành phố theo quy định không được nộp hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Thế nhưng thông qua những người trung gian, Lê Thanh Toàn vẫn đưa ra thông tin gian dối khi giới thiệu bản thân là Giám đốc Công ty Starting A Business, có khả năng làm được Visa Multiple đi Hàn Quốc để nhận tiền của nhiều người. Sau đó, bị cáo không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt số tiền đã nhận để sử dụng chi tiêu cá nhân.

Cơ quan chức năng xác định, thông qua trung gian Phạm Thị Phương (SN 1984, ở Hải Phòng) và Đồng Thị Phượng (SN 1980, ở Hải Phòng), Toàn đã lừa đảo chiếm đoạt của 26 bị hại với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan điều tra xác định được 15/26 người bị hại có đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ cụ thể, chứng từ giao nhận tiền, đồng thời đã lấy lời khai và tiếp nhận yêu cầu bồi thường về dân sự với tổng số tiền còn bị chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, thông qua trung gian Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1982, ở Hà Nội), Lê Thanh Toàn đã lừa đảo chiếm đoạt của 17 bị hại với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định được 7/17 người bị hại có đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ cụ thể, lời khai đã nộp tiền cho anh Hưng để nhờ xin cấp Visa đi lao đông tại Hàn Quốc. Các bị hại này yêu cầu bồi thường về dân sự với tổng số tiền còn bị chiếm đoạt là hơn 800 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, Lê Thanh Toàn đã lừa đảo, chiếm đoạt của 43 bị hại với tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng… Đưa bị cáo ra xét xử, song phiên tòa đã phải trì hoãn do một số bị hại và người liên quan không đến tham dự phiên tòa.